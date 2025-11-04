Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και μοναδικός στόχος είναι η πρώτη νίκη προκειμένου να μείνουν ζωντανές οι ελπίδες για πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην Πάφο και ακολούθησαν οι ήττες κόντρα σε Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα εκτός έδρας.

Με μόλις ένα βαθμό μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές οι Πειραιώτες είναι στην 33η θέση και για να έχουν ελπίδες να μπουν στην 24άδα και να διεκδικήσουν την πρόκριση στους «16» θα πρέπει να νικήσουν την Αϊντχόφεν, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δίνει θέση βασικού στον Ροντινέι.

Συγκεκριμένα, στο τέρμα είναι ο Τζολάκης, η αμυντική τετράδα αποτελείται από τούς Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέι, στο κέντρο είναι οι Γκαρθία και Μουζακίτης ενώ οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον Μάρτινς είναι η τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Ζέλσον Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.