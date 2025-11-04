Λίγες ώρες πριν τον αγώνα με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τους Ολλανδούς με στόχο την πρώτη τους νίκη ώστε να μπουν και πάλι δυνατά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στον επόμενο γύρο και θα μπορούν να ποντάρουν και στη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου τους.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξαφάνισαν τα εισιτήρια για ακόμη ένα εντός έδρας παιχνίδι, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει μέσω των social media ότι το παιχνίδι με την PSV είναι sold out.

Το Καραϊσκάκη, επομένως, θα είναι και πάλι κατάμεστο, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι στην 33η θέση με ένα βαθμό ενώ η Αϊντχόφεν είναι στην 16η με 4 βαθμούς.