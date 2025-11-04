Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αϊντχόφεν στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και από το 17ο λεπτό το σκορ είναι 1-0 με το γκολ του Ζέλσον Μάρτινς.

Οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους, μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να πιέσουν για το γρήγορο γκολ και η αλήθεια είναι πως όντως δεν άργησαν να το πετύχουν.

Στο 17ο λεπτό ο Ζέλσον Μάρτινς κατέβασε ωραία μετά τη μπαλιά του Τσικίνιο και με τρομερό σουτ εκτέλεσε τον Κόβαρ για το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.