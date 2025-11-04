Την 5η συνεχόμενη ήττα στο Eurocup και 10η σε όλες τις διοργανώσεις γνώρισε ο Πανιώνιος, ο οποίος πάλεψε μόνο για ένα ημίχρονο κόντρα στην Τουρκ Τέλεκομ και τελικά έχασε με 95-67.

Οι «κυανέρυθροι» ήταν εύστοχοι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και είχαν το προβάδισμα, στη συνέχεια όμως έκαναν λάθη που θα μπορούσαν να αποφύγουν, με συνέπεια να μείνουν πίσω με 24-23 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Οι Νεοσμυρνιώτες κατάφεραν να παραμείνουν κοντά στο σκορ και στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπως δείχνει και το 44-37 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο τρίτο όμως ήρθε η κατάρρευση… Ο Πανιώνιος πέτυχε μόλις 9 πόντους σε αυτό το διάστημα και δέχθηκε 32, με συνέπεια στο 30′ το σκορ να είναι 76-46.

Το παιχνίδι είχε, πλέον, κριθεί και οι «κυανέρυθροι» προσπάθησαν να μαζέψουν τη διαφορά στο τελευταίο δεκάλεπτο, χωρίς να καταφέρουν κάτι σημαντικό πάντως καθώς ηττήθηκαν με διαφορά 28 πόντων (95-67).

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 44-37, 76-46, 95-67