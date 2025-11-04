Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco που πραγματοποίησε για τον Alpha, έθεσε μεταξύ άλλων ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι πολίτες ρωτήθηκαν συγκεκριμένα «πόσο εμπιστεύονται» τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και έδωσαν τις εξής απαντήσεις:

62% καθόλου δεν εμπιστεύομαι

17% λίγο

12% αρκετά

5% πολύ

4% δεν ξέρω/δεν απαντώ

Επίσης, η δημοσκόπηση έθεσε ερώτημα και για την απόδοση της κυβέρνησης, με τους πολίτες να απαντούν:

48% καθόλου ικανοποιημένοι

33% λίγο

18% αρκετά

Όσον αφορά τον πρωθυπουργό, το 51% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο με την απόδοσή του, το 26% λίγο και 21% αρκετά.

Στην περίπτωση της αντιπολίτευσης όμως, η πλειοψηφία των πολιτών απάντησε σε ποσοστό 54% πως θεωρεί ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να προσφέρει εναλλακτική κυβερνητική προοπτική.