Νέα μεγάλη δημοσκόπηση για τον Alpha πραγματοποίησε η Alco, με τις απαντήσεις των πολιτών να έχουν ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να ανακατέψουν το πολιτικό σκηνικό αν επιβεβαιωθούν στην κάλπη.

Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία σταθερά παραμένει πρώτη με διαφορά 11,6 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Μοναδικός της αντίπαλος λοιπόν, είναι οι αναποφάσιστοι που συγκεντρώνουν 21,5%.

Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,3%

ΠΑΣΟΚ: 11,7%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 7,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 5%

Φωνή Λογικής: 3,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

ΜέΡΑ 25: 2,4%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο κόμμα: 4,4%

Αναποφάσιστοι: 21,5%

Πώς χωρίζονται οι αναποφάσιστοι

Η Alco αναλύοντας το προφίλ των αναποφάσιστων σημείωσε ότι αντίστοιχο ποσοστό τελευταία φορά καταγράφηκε σε μέτρηση το 2016.

Σύμφωνα με τη νέα μέτρηση, τον Ιανουάριο είχαν ποσοστό 11,9%, το οποίο τελικά έφτασε το 21,5%, μια αύξηση 9,6 μονάδων.

Ως προς τα άτομα που αποτελούν τους αναποφάσιστους, η κατανομή γίνεται ως εξής:

Δεξιοί: 7%

Κέντροδεξιοί: 23%

Κεντρώοι: 23%

Κεντροαριστεροί: 13%

Αριστεροί: 5%

Τίποτα: 23%

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ: 6%

Επίσης, το 41% των αναποφάσιστων είναι άνδρες και το 59% είναι γυναίκες.

Ως προς την ηλικία τους, η κατανομή είναι η εξής:

17-24 ετών: 6%

25-44 ετών: 32%

45-64 ετών: 44%

65+ ετών: 18%

Η δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha: