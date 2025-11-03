Νέα μεγάλη δημοσκόπηση για τον Alpha πραγματοποίησε η Alco, με τις απαντήσεις των πολιτών να έχουν ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να ανακατέψουν το πολιτικό σκηνικό αν επιβεβαιωθούν στην κάλπη.
Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία σταθερά παραμένει πρώτη με διαφορά 11,6 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Μοναδικός της αντίπαλος λοιπόν, είναι οι αναποφάσιστοι που συγκεντρώνουν 21,5%.
Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
Νέα Δημοκρατία: 23,3%
ΠΑΣΟΚ: 11,7%
Ελληνική Λύση: 8,9%
ΚΚΕ: 7,1%
Πλεύση Ελευθερίας: 6,4%
ΣΥΡΙΖΑ: 5%
Φωνή Λογικής: 3,4%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%
ΜέΡΑ 25: 2,4%
Νίκη: 2%
Νέα Αριστερά: 1,4%
Άλλο κόμμα: 4,4%
Αναποφάσιστοι: 21,5%
Πώς χωρίζονται οι αναποφάσιστοι
Η Alco αναλύοντας το προφίλ των αναποφάσιστων σημείωσε ότι αντίστοιχο ποσοστό τελευταία φορά καταγράφηκε σε μέτρηση το 2016.
Σύμφωνα με τη νέα μέτρηση, τον Ιανουάριο είχαν ποσοστό 11,9%, το οποίο τελικά έφτασε το 21,5%, μια αύξηση 9,6 μονάδων.
Ως προς τα άτομα που αποτελούν τους αναποφάσιστους, η κατανομή γίνεται ως εξής:
Δεξιοί: 7%
Κέντροδεξιοί: 23%
Κεντρώοι: 23%
Κεντροαριστεροί: 13%
Αριστεροί: 5%
Τίποτα: 23%
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ: 6%
Επίσης, το 41% των αναποφάσιστων είναι άνδρες και το 59% είναι γυναίκες.
Ως προς την ηλικία τους, η κατανομή είναι η εξής:
17-24 ετών: 6%
25-44 ετών: 32%
45-64 ετών: 44%
65+ ετών: 18%
Η δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha: