Αναστάτωση προκλήθηκε σε γυμνάσιο στην Κρήτη, όταν ένας μαθητής φέρεται να απείλησε με βιασμό και θάνατο μια συμμαθήτρια του.

Το περιστατικό έγινε στο Ηράκλειο και συγγενικό πρόσωπο της κοπέλας προσπάθησε να επιτεθεί στον μαθητή, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν, προλαβαίνοντας τα χειρότερα.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το περιστατικό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με γονείς μαθητών να έχουν εκφράσει πολλές φορές τα παράπονα τους προς διευθύντρια του σχολείου για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου μαθητή.

Ο μαθητής φέρεται να έχει επιτεθεί και άλλες φορές λεκτικά και σωματικά σε συμμαθητές του, με το ρεπορτάζ να κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενη προβληματική συμπεριφορά που έχει προκαλέσει ανασφάλεια και προβλήματα σε παιδιά και καθηγητές.