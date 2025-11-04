Έκκληση για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση απηύθυνε η σύζυγος του 29χρονου Φραγκιαδάκη, λίγο μετά την παράδοση στις Αρχές των τριών αδελφών – 27, 29 και 19 ετών – για την αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια. Η γυναίκα, μητέρα ενός πεντάχρονου παιδιού και ενός βρέφους μόλις δέκα ημερών, κάλεσε τις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης.

«Οι γυναίκες έχουμε τη δύναμη να επηρεάσουμε καταστάσεις για το καλό των παιδιών μας. Πρέπει να επικρατήσει λογική, όχι άλλο αίμα», τόνισε, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Η ίδια ανέφερε πως δεν είδε όπλα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, όμως διαβεβαίωσε ότι ξεχώρισε καθαρά το άτομο που πυροβολούσε με καλάσνικοφ από το σπίτι του 27χρονου κουνιάδου της, του οποίου η σύζυγος είναι έγκυος.

«Είδα με τα μάτια μου αυτόν που πυροβολούσε από ψηλά. Εκείνος σκότωσε και τη θεία μας. Περιμέναμε να παραδοθούν για να το καταθέσουμε», είπε χαρακτηριστικά στο cretalive.

Αναφερόμενη στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, υποστήριξε πως τον είδαν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα με το όχημά του: «Οδηγούσε το 4×4 με τα χέρια έξω από το παράθυρο. Κρατούσε και πιστόλι και καλάσνικοφ. Περνούσε και όποιον έβρισκε τον σκότωνε. Ο άντρας μου με κατέβασε από τις σκάλες γιατί κρατούσα το μωρό δέκα ημερών στην αγκαλιά. Το άλλο μου παιδί ήταν στην αυλή, και οι σφαίρες έπεφταν δίπλα του. Ούτε που θέλω να το σκέφτομαι…»

Η γυναίκα αναφέρθηκε και στη βόμβα που εξερράγη στο σπίτι του κουνιάδου της: «Δεν σεβάστηκαν τίποτα, ούτε ότι η συνυφάδα μου είναι έγκυος», είπε συγκλονισμένη.

Τη δική της εκδοχή των γεγονότων παρουσίασε επίσης και η μητέρα των τεσσάρων αδελφών Φραγκιαδάκη, μιλώντας στους δημοσιογράφους για τις δραματικές στιγμές που έζησε η οικογένεια.