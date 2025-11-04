Μια έντονη βροχόπτωση διάρκειας μόλις μισής ώρας προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του camping BLUE BAY, λίγο πριν την είσοδο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Τα νερά συγκεντρώθηκαν με ταχύτητα, μετατρέποντας το σημείο σε λίμνη και καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων.

Αν και η συγκεκριμένη περιοχή δεν εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητες του Δήμου, συνεργεία με μηχανήματα έργου βρέθηκαν στο σημείο ύστερα από εντολή του Δημάρχου Καμένων Βούρλων, Ηλία Κυρμανίδη, ώστε να αποκαταστήσουν προσωρινά το πρόβλημα.

Όπως εξηγεί ο ίδιος ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, αυτό συμβαίνει επαναλαμβανόμενα:

«Διότι μετά την κατασκευή του ΠΑΘΕ από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 ουδέποτε εκτελέστηκε το συνοδό υποέργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Διότι αντί αυτού κατασκευάστηκε μια υπόγεια διάβαση κι ένας εργοταξιακός δρόμος (σήμερα αγροτικός) που σε κάθε βροχόπτωση λειτουργούν ως αγωγοί διέλευσης των όμβριων υδάτων από το βουνό με κατεύθυνση τη θάλασσα.

Διότι η απουσία έργου επιτρέπει όλο τον όγκο των νερών της βροχής να διασχίζουν άναρχα και βίαια τη ΝΕΟ Αθηνών – Λαμίας με άμεση συνέπεια τη διακοπή της κυκλοφορίας και δυνητικό ενδεχόμενο τον κίνδυνο οδηγών, επιβατών και οχημάτων».