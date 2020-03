Κορονοϊός: Δεν έχει προσβληθεί από τον ιό ο Ντόναλντ Τραμπ

Αρνητικά βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για κορονοϊό, στις οποίες υποβλήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον προσωπικό του γιατρό.

Το τελευταίο 24ωρο υπήρξε ανησυχία για την υγεία του Αμερικανού προέδρου, καθώς αποκαλύφθηκε πως την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει σε επαφή με δύο άτομα, τα οποία αργότερα διαγνώστηκαν πως έπασχαν από τον κορονοϊό.

The president tested NEGATIVE for coronavirus, WH physician says in memo pic.twitter.com/bmJqhK7okw

