Ταμπουρωμένος σε σπίτι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης στη Φιλαδέλφεια

Τουλάχιστον έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τις σφαίρες ενόπλου στη Φιλαδέλφεια, στην αμερικανική Πολιτεία Πενσιλβάνια, με τον δράστη να παραμένει οχυρωμένος σε σπίτι από το απόγευμα και την αναμέτρησή του με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου να κρατάει ώρες. Πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι ειδικές δυνάμεις απελευθέρωσαν δύο αστυνομικούς που κράταγε ομήρους ο ένοπλος, που παραμένει μέσα στο σπίτι και συνεχίζει να ρίχνει.

«Η κρίση δεν έχει ακόμη τερματιστεί», εξήγησε περί τις 20:00 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας) ο Ρίτσαρντ Ρος, επικεφαλής της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας. Περίπου 10 λεπτά αργότερα, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε μέσω Twitter ότι οι διαπραγματευτές των δυνάμεων επιβολής της τάξης «παρακάλεσαν» τον ένοπλο να παραδοθεί, τρεισήμισι ώρες αφότου άρχισε να εκτυλίσσεται το επεισόδιο.

Κατά τον ίδιο εκπρόσωπο, τον Έρικ Γκριπ, τουλάχιστον έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τις σφαίρες του ενόπλου, πάντως σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Ρος, «ευτυχώς» δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός από αυτούς.

Brave @PhillyPolice Officers going toward the danger at a large, active shooting scene in the Nicetown-Tioga section of #Philadelphia where multiple cops have been shot. pic.twitter.com/0MGVs6KNUi

— Bill Bratton (@CommissBratton) 14 Αυγούστου 2019