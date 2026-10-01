Οι αρχές στην Πενσιλβάνια, πολιτεία στις ανατολικές ΗΠΑ, επιβεβαίωσαν χθες, Τετάρτη, 30/9 τον πέμπτο θάνατο που συνδέεται με την επιδημία ιλαράς στη χώρα, ξέσπασμα το οποίο έχει φτάσει σε επίπεδο το οποίο η χώρα είχε να γνωρίσει 35 χρόνια.

Το άτομο το οποίο απεβίωσε ήταν ανεμβολίαστο για τη σοβαρή και εξαιρετικά μολυσματική αυτή ασθένεια και ζούσε στην κομητεία Λάνκαστερ, ανέφερε το πολιτειακό υπουργείο Υγείας, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Στη συγκεκριμένη κομητεία είναι γνωστό ότι ζει μεγάλη κοινότητα των Έιμις, παραδοσιοκρατών χριστιανών, το ποσοστό εμβολιασμού των οποίων είναι πολύ κατώτερο από αυτό του γενικού πληθυσμού.

Η ιλαρά, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP είχε κηρυχθεί εξαλειφθείσα στις ΗΠΑ τα χρόνια του 2000, χάρη στον εμβολιασμό, αλλά κάνει δυναμική επιστροφή τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της μείωσης του ποσοστού του εμβολιασμού και της αυξανόμενης δυσπιστίας μερίδας του πληθυσμού έναντι των υγειονομικών αρχών. Φαινόμενο στο οποίο ο υπουργός Υγείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, κατηγορείται πως είχε σημαντικό ρόλο.

Πολύ γνωστός για την αμφισβήτηση των εμβολίων, ο νυν υπουργός έχει διασπείρει επανειλημμένα ψευδείς πληροφορίες για το εμβόλιο εναντίον της ιλαράς και έχει υποβαθμίσει την επικινδυνότητα της νόσου. Έχει εξάλλου αφήσει να εννοηθεί πως κάποιοι από τους θανάτους της τρέχουσας επιδημίας δεν οφείλονταν στη νόσο.

Οι υγειονομικές αρχές στην Πενσιλβάνια απέδωσαν από τον Αύγουστο τέσσερις θανάτους στην ιλαρά: δύο βρεφών, πολύ μικρών για να έχουν εμβολιαστεί, 18χρονου και 40χρονης.

3.650 τα κρούσματα ιλαράς από την αρχή του 2026

Από την αρχή του 2026, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά πάνω από 3.650 κρούσματα της ασθένειας στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους πάνω από 900 στην Πενσιλβάνια.

Πρόκειται για τους υψηλότερους αριθμούς από το 1991.

Η ιλαρά προκαλεί συμπτώματα όπως εκδήλωση υψηλού πυρετού, αναπνευστικών δυσχερειών και εξανθημάτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πιο σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία και φλεγμονή στον εγκέφαλο, με επικίνδυνες συνέπειες, ως ακόμη και τον θάνατο.

Προτού παρασκευαστεί εμβόλιο, στις αρχές των χρόνων του 1960, η ιλαρά σκότωνε εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες ζωές σε παγκόσμια κλίμακα σε ετήσια βάση.