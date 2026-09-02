Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όταν ένας άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του, με την τρομακτική στιγμή να καταγράφεται από την κάμερα του θυροτηλεφώνου.

Ο Τόμας Φάχμι κατευθυνόταν σε ραντεβού με τον οδοντίατρό του όταν ο κεραυνός χτύπησε το πόδι του. Ο ίδιος περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά το χτύπημα ως μια «πρωτόγνωρη εμπειρία», με έντονο μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, πόνο και αίσθημα καύσου σε ολόκληρο το σώμα του.

Ο Φάχμι πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, χωρίς ωστόσο να έχει υποστεί εγκαύματα ή άλλους εμφανείς τραυματισμούς.

«Έκανα πολλαπλές εξετάσεις σε όλο το σώμα μου και οι γιατροί δεν βρήκαν κανένα έγκαυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά το περιστατικό, ο Φάχμι πήγε την Κυριακή στην εκκλησία για να ευχαριστήσει τον Θεό που είναι καλά, ενώ όπως ανέφερε ο ίδιος, μία ημέρα νωρίτερα είχε αγοράσει και ένα λαχείο Mega Millions, σύμφωνα με το abc7ny.com.