Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 635 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε διάφορες περιοχές της ρωσικής επικράτειας και της προσαρτηθείσας Ουκρανίας.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη εφαρμογή μηνυμάτων Max που ελέγχεται από το ρωσικό κράτος, το υπουργείο δήλωσε ότι στη «διάρκεια της περασμένης νύχτας, τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 635 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα».

Εξάλλου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Σαρατόφ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, εξαιτίας πλήγματος ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone), όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram ο κυβερνήτης Ρομάν Μπουσαργκίν.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης εχθρικών drones, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους. Θα λάβουν κάθε απαραίτητη βοήθεια», έγραψε ο κυβερνήτης του Σαρατόφ χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Αντιμέτωπη με συνεχή πλήγματα της Μόσχας στο έδαφός της, η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τα χτυπήματα σε μη στρατιωτικές τοποθεσίες στη Ρωσία και σε κατεχόμενα εδάφη, στοχοθετώντας τις τελευταίες εβδομάδες κυρίως διυλιστήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries και εμπορικά πλοία.

Χθες, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε νέα επίθεση με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.