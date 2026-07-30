Τουλάχιστον επτά μέλη της αστυνομίας έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι οκτώ ένοπλοι που χαρακτηρίζονται από τις αρχές ως «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης σε σημείο ελέγχου στο βόρειο Πακιστάν το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η επίθεση διαπράχτηκε στην περιοχή Χανγκού, στη βορειοδυτική επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, που γειτονεύει με το Αφγανιστάν, μετέδωσε το Geo News, επικαλούμενο αξιωματικό της αστυνομίας στην περιοχή, τον Ταρίκ Χαμπίμπ.

Άλλοι 22 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο κ. Χαμπίμπ, τονίζοντας πως διεξάγεται εκκαθαριστική επιχείρηση στην περιοχή όπου εκτυλίχτηκαν τα γεγονότα.

#Update



The number of injured police personnel has reached 10. The vehicle of the DPO of Hangu was ambushed and sustained damage, although the DPO remained unharmed. According to police reports, three militants were KIA in retaliatory fire; however, this claim has not been… https://t.co/ktMLLLJx2u pic.twitter.com/nJXcQjVgs4 — InsurgentZone (@InsurgentZone_) July 29, 2026

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης ως αυτό το στάδιο.

Την Παρασκευή, άγνωστοι οδήγησαν αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά και κατόπιν άνοιξαν πυρ εναντίον άλλου σημείου ελέγχου στη Χάιμπερ Παχτούνχβα, στην περιοχή Τανκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκαπέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους στρατιωτικοί και αστυνομικοί, ενώ 12 δράστες επίσης σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η επαρχία σαρώνεται από νέο κύμα βίας, αποδιδόμενο από τις αρχές κυρίως στο Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Το Πακιστάν συνδέει την αναζωπύρωση των επιθέσεων στην επαρχία αυτή, όπως και στην Μπαλουτσιστάν (νότια), που γειτονεύει με το Αφγανιστάν και το Ιράν, με δραστηριότητες εξτρεμιστών που έχουν ορμητήριο την αφγανική επικράτεια.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιθέσεις.