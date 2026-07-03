Μια βραδινή έξοδος εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον 35χρονο Αντρέ Γκαγιόζο, ο οποίος έχασε μέρος της γνάθου, το χείλος και έξι δόντια όταν έπεσε πάνω σε μεταλλική μπάρα ενώ καταδίωκε τον άνδρα που του είχε κλέψει το κινητό τηλέφωνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2022 στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Ο Αντρέ Γκαγιόζο επέστρεφε στο σπίτι του μετά από βραδινή έξοδο και περίμενε το Uber του όταν ένας ποδηλάτης πέρασε δίπλα του, άρπαξε το κινητό από το χέρι του και εξαφανίστηκε. Ο 35χρονος άρχισε να τον καταδιώκει, όμως στην προσπάθειά του σκόνταψε και έπεσε με το πρόσωπο πάνω σε μια μεταλλική μπάρα έξω από κατάστημα.

Οι 13 ημέρες σε κώμα και οι αλλεπάλληλες επεμβάσεις

Η πτώση του προκάλεσε σοβαρά τραύματα, καθώς υπέστη κατάγματα στη γνάθο και το πηγούνι, τα οποία χρειάστηκαν εκτεταμένη αποκατάσταση. Ο Αντρέ Γκαγιόζο παρέμεινε σε κώμα για 13 ημέρες και στη συνέχεια υποβλήθηκε συνολικά σε 11 επανορθωτικές επεμβάσεις, σύμφωνα με τη Sun.

Οι γιατροί επιχείρησαν αρχικά να πραγματοποιήσουν μεταμόσχευση δέρματος από τον αριστερό του πήχη, όμως η προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα. Επειδή χρειάστηκε να αντικατασταθούν επτά εκατοστά οστού στο πηγούνι του, αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν οστό από τη δεξιά περόνη του ποδιού του σε χειρουργική επέμβαση που διήρκεσε 11 ώρες.

Ανακαλώντας όσα συνέβησαν, ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των γυαλιών ηλίου στο Σάο Πάολο δήλωσε: «Άρχισα να περπατάω περιμένοντας το Uber και μετά δεν θυμάμαι τίποτα μέχρι τη διαδρομή προς το αυτοκίνητο. Δεν θυμάμαι τίποτα από εκεί και πέρα. Ξύπνησα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 13 ημέρες αργότερα».

Όπως είπε, από όσα έμαθε αργότερα, επειδή η υπόθεση έγινε αρκετά γνωστή στη Βραζιλία, κάποιος του άρπαξε το τηλέφωνο από το χέρι και εκείνος ξεκίνησε να τον κυνηγά.

«Ένας μπάρμαν μου έδωσε ένα κοντάρι από σκούπα και θυμάμαι καθαρά ότι προσπάθησα να το χρησιμοποιήσω σαν δόρυ για να χτυπήσω τον τροχό του ποδηλάτου. Πιθανότατα αυτό προσπαθούσα να κάνω και είτε έστριβα σε μια γωνία είτε περνούσα από ένα στενό σημείο με πάγκους και καταστήματα στα δεξιά. Κόσμος ανέβαινε προς τα πάνω ενώ εγώ κατέβαινα τον δρόμο. Προσπάθησα να τους αποφύγω, σκόνταψα και χτύπησα το κεφάλι και το πηγούνι μου πάνω σε μια τετράγωνη μεταλλική μπάρα που υπήρχε μπροστά από τα καταστήματα για να αποτρέπει διαρρήξεις», περιέγραψε.

«Όταν ξύπνησα δεν μπορούσα να μιλήσω»

Ο Αντρέ Γκαγιόζο χαρακτήρισε τρομακτική τη στιγμή που συνήλθε από το κώμα.

«Όταν ξύπνησα ήταν πραγματικά τρομακτικό, γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω, καθώς είχα χάσει μέρος της γνάθου και του στόματός μου και δεν μπορούσα να κινηθώ. Είχα μείνει σε κώμα για 13 ημέρες, οπότε είχα χάσει όλη τη μυϊκή μου μάζα. Έχασα περίπου 20 κιλά μέσα σε 13 ημέρες», ανέφερε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι οι δράστες άδειασαν τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, έκλεψαν τα κρυπτονομίσματά του και χρήματα από τον τραπεζικό του λογαριασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Χρειάστηκε ένας μήνας για να τακτοποιήσω ξανά τις υποθέσεις μου. Ειλικρινά δεν βλέπω φως στο τέλος του τούνελ, απλώς το φαντάζομαι. Παρ’ όλα αυτά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και πάντα προσπαθώ να βλέπω τη θετική πλευρά της ζωής. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς τη ζωή», είπε.

Οι θεραπείες συνεχίζονται μέχρι σήμερα

Ο 35χρονος στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς το ατύχημα συνέβη μόλις 600 μέτρα από το πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε άμεσα.

Η παραμονή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν, όπως είπε, τεράστια ιατρικά χρέη. Οι μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις καλύφθηκαν από την ασφαλιστική του, όμως όλες οι μικρότερες επεμβάσεις τις πληρώνει ο ίδιος.

Παρά τη νοσηλεία του, συνέχισε να ασχολείται με την επιχείρησή του κατασκευάζοντας γυαλιά ηλίου ακόμη και μέσα στο νοσοκομείο.

«Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας η μητέρα μου ήρθε και μου είπε: “Ορίστε το ρολόι σου, τα παπούτσια σου, το παντελόνι και το πουκάμισό σου κόπηκαν, οπότε δεν τα πήραμε πίσω”. Και μετά πρόσθεσε: “Α, και τα γυαλιά ηλίου σου είναι εδώ”. Δεν είχαν ούτε μία γρατζουνιά», θυμήθηκε.

Εκτός από τις 11 επανορθωτικές επεμβάσεις, ο Αντρέ Γκαγιόζο τοποθέτησε προσθετικά δόντια και υποβλήθηκε σε ακόμη τρεις πλαστικές επεμβάσεις, ώστε να μικρύνει το στόμα του και να βελτιωθεί η ομιλία του, καθώς, όπως είπε, ήταν «υπερβολικά μεγάλο».

Επιπλέον, χρειάστηκε να φέρει τραχειοστομία για 11 μήνες, προκειμένου να μπορεί να αναπνέει κατά τη διάρκεια των πολλών χειρουργικών επεμβάσεων.

«Η τελευταία μου επέμβαση μέχρι στιγμής έγινε τον Δεκέμβριο του 2025. Έχω ακόμη αρκετά να κάνω, όπως θεραπεία με λέιζερ για να αφαιρεθούν οι τρίχες από το χείλος μου, επειδή το δέρμα εκεί προέρχεται από το πόδι μου, από την τέταρτη επέμβαση. Χρειάζομαι λέιζερ για να καταστραφούν οι θύλακες των τριχών που υπάρχουν στο χείλος μου.

Τώρα περιμένω να κάνω άλλη μία συνεδρία μικροχρωμάτωσης ώστε το χείλος μου να αποκτήσει ξανά το κόκκινο χρώμα του και στη συνέχεια να προχωρήσω σε εμφύτευση γενειάδας και μαλλιών. Έχασα πολλά μαλλιά, καθώς οι 11 χειρουργικές επεμβάσεις προκάλεσαν τεράστια καταπόνηση στον οργανισμό μου», κατέληξε.