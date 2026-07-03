Ένας εφιάλτης δίχως τέλος εκτυλίχθηκε για μια οικογένεια στη Δυτική Βιρτζίνια, όταν ένα έφηβο κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα. Το περιστατικό προκλήθηκε από ένα εξαιρετικά δημοφιλές «squishy» παιχνίδι, παρόμοιο με τα viral «mystery dumplings» ή τους κύβους «NeeDoh», το οποίο είχε ξεχαστεί μέσα σε ένα υπερθερμασμένο αυτοκίνητο και κυριολεκτικά εξερράγη.



«Δεν είχαμε διανύσει ούτε ένα μίλι στον δρόμο, και ξαφνικά έβγαλε μια κραυγή που σου πάγωνε το αίμα», δήλωσε συντετριμμένη η μητέρα του παιδιού, Κιμ Σταγκς, μιλώντας στο δίκτυο KDKA του CBS, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Η καρδιά μου σταμάτησε».



Η μητέρα είχε μόλις παραλάβει την κόρη της, Νάταλι, από το σπίτι των παππούδων της. Χωρίς η ίδια να το γνωρίζει, ένα από αυτά τα ζελατινώδη μικροαντικείμενα βρισκόταν ξεχασμένο στο πίσω κάθισμα, εκτεθειμένο στις υψηλές θερμοκρασίες.

Φωτογραφία από Kimmie Staggs / Facebook

Η επικίνδυνη τάση του TikTok

Αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς μια νέα τάση στο TikTok ωθεί τα παιδιά να τα βάζουν στον φούρνο μικροκυμάτων. Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι καυτές σακούλες ζελέ να εκρήγνυνται, εκτοξεύοντας λιωμένη, κολλώδη ουσία πάνω στους ανυποψίαστους χρήστες που κάνουν το πείραμα.



Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το αυτοκίνητο της Σταγκς λειτούργησε άθελά του σαν ηλιακός φούρνος. Η θερμότητα αλλοίωσε τη δομή του παιχνιδιού, κάνοντάς το να διογκωθεί επικίνδυνα και να εξασθενήσει. Μόλις η Νάταλι κάθισε στο πίσω κάθισμα, η φούσκα της γέλης έσκασε με ορμή πάνω στα πόδια της, προκαλώντας της μια «φρικτή κραυγή».

Η στιγμή της έκρηξης και τα σοβαρά εγκαύματα

Η σοκαρισμένη μητέρα θυμάται να γυρίζει πίσω και να βλέπει το παιδί της καλυμμένο με ένα παχύρρευστο, ημιδιαφανές και κολλώδες υγρό, το οποίο αργότερα αναγνωρίστηκε ως σιλικόνη.



«Το υλικό στο εσωτερικό του ήταν τόσο παχύ», θυμάται η Σταγκς. «Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσα να το εξηγήσω ήταν σαν μια καυτή καραμέλα τόφι αφού έχει κρυώσει».



Η μητέρα από τη Δυτική Βιρτζίνια μοιράστηκε φωτογραφίες της κόρης της, όπου οι μηροί της είναι εμφανώς καμένοι και καλυμμένοι με τη γλοιώδη ουσία, σαν να είχαν αλειφθεί με βαζελίνη.

Η προειδοποίηση των γιατρών

Η Σταγκς οδήγησε εσπευσμένα τη Νάταλι στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν ευτυχώς να αντιμετωπίσουν τα εγκαύματά της με ψυκτικά μέσα και φυσιολογικό ορό. Η ανακουφισμένη μητέρα ευχαριστεί την τύχη της που τα τραύματα του παιδιού της δεν ήταν ακόμα πιο σοβαρά.



«Η νοσοκόμα μού είπε: “Δεν είστε τυχερή, είστε ευλογημένη”, γιατί αν ήταν ένας διαφορετικός τύπος squishy, θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ άσχημα», θυμάται η ίδια. «Θα μπορούσε να είχε σκάσει στο πρόσωπό της, το οτιδήποτε».



Μετά από αυτή τη φρικτή περιπέτεια, η Σταγκς προειδοποιεί πλέον όλους τους γονείς για τους κρυφούς κινδύνους που κρύβει η παραμονή αυτών των φαινομενικά αθώων παιχνιδιών μέσα σε ένα ζεστό όχημα.



«Αν μπορούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό, αυτός είναι ο στόχος μας», τόνισε η ίδια. Δυστυχώς, η Νάταλι δεν είναι το μόνο θύμα από έκρηξη τέτοιου παιχνιδιού το τελευταίο διάστημα.



Τον Μάιο, η προσπάθεια της 10χρονης Μπέλα από τη Μεγάλη Βρετανία να βάλει έναν κύβο NeeDoh στον φούρνο μικροκυμάτων απέτυχε παταγωδώς, αφήνοντάς της «τραυματικά» εγκαύματα σε όλο της το πρόσωπο, σύμφωνα με άρθρο της New York Post.



«Φαινόταν σαν να την είχαν χτυπήσει στο πρόσωπο», θυμάται η 42χρονη μητέρα της, Σάρλοτ.