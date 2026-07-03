Σοβαρές επιχειρησιακές αδυναμίες, ελλιπή συντονισμό και κρίσιμες παραλείψεις που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ το καλοκαίρι του 2024 αποκαλύπτουν δύο νέες εκθέσεις εποπτικών αρχών των ΗΠΑ, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 2 Ιουλίου 2026.

Τα πορίσματα επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα συμπεράσματα προηγούμενων εσωτερικών και ανεξάρτητων ερευνών για την επίθεση που σημειώθηκε στις 13 Ιουλίου 2024, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο δεξί αυτί από πυροβολισμό, ένας πολίτης έχασε τη ζωή του και ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά ελεύθερου σκοπευτή των αρχών.

Ο δράστης είχε εντοπιστεί δύο λεπτά πριν ανοίξει πυρ

Σύμφωνα με την έκθεση, ο 20χρονος δράστης, Τόμας Μάθιου Κρουκς, είχε ήδη εντοπιστεί πάνω στην ταράτσα γειτονικού κτιρίου κρατώντας τουφέκι περίπου δύο λεπτά πριν πυροβολήσει εναντίον του Τραμπ.

Παρά την έγκαιρη οπτική επαφή, η πληροφορία δεν διαβιβάστηκε εγκαίρως στην ομάδα προστασίας του τότε υποψηφίου για την προεδρία, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος αντίδρασης.

Τα βασικά λάθη που εντόπισε η έρευνα

Η πιο πρόσφατη έκθεση του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ καταγράφει μια σειρά από σοβαρές επιχειρησιακές αστοχίες των Μυστικών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι:

Δεν εντοπίστηκε εγκαίρως το drone που χρησιμοποιούσε ο Τόμας Κρουκς για να επιτηρεί τον χώρο της συγκέντρωσης, εξαιτίας τεχνικής βλάβης στον εξοπλισμό και ανεπαρκούς εκπαίδευσης του χειριστή.

Δεν ενημερώθηκαν άμεσα οι πράκτορες που βρίσκονταν δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ύποπτος είχε ανέβει στην οροφή του συγκροτήματος American Glass Research International και έφερε μακρύ όπλο, καθώς δεν υπήρχε κοινό κέντρο επικοινωνίας με τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Δεν ασφαλίστηκε η περιοχή εκτός της βασικής περιμέτρου της εκδήλωσης, παρότι η Πολιτειακή Αστυνομία της Πενσιλβάνια είχε επισημάνει εκ των προτέρων ότι το συγκεκριμένο σημείο θα παρέμενε ακάλυπτο.

Δεν αξιοποιήθηκαν διαθέσιμα μέσα για να περιοριστεί ή να αποκλειστεί η οπτική επαφή του δράστη με τον προστατευόμενο στόχο.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η απουσία σαφών διαδικασιών, η ελλιπής ανταλλαγή πληροφοριών και η ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ της Μυστικής Υπηρεσίας, των ομάδων προστασίας και των πολιτειακών και τοπικών αρχών δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια σειρά χαμένων ευκαιριών που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την επίθεση.

Υποστελέχωση και εκατομμύρια ώρες υπερωριών

Παράλληλα, δεύτερη έκθεση αποκαλύπτει ότι η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ αντιμετώπιζε σημαντική υποστελέχωση τα οικονομικά έτη 2023 και 2024, με το ποσοστό έλλειψης προσωπικού να φτάνει κατά μέσο όρο το 21,4%.

Για να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες, η υπηρεσία βασίστηκε σε εκτεταμένες υπερωρίες και στην υποστήριξη προσωπικού από άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Οι πράκτορες κατέγραψαν συνολικά περίπου 1,2 εκατομμύρια ώρες υπερωριακής εργασίας, συχνά με συνεχόμενες βάρδιες και περιορισμένο χρόνο ξεκούρασης, γεγονός που – σύμφωνα με την έκθεση – οδήγησε σε επαγγελματική εξουθένωση και αυξημένες αποχωρήσεις προσωπικού.

Η απάντηση της Μυστικής Υπηρεσίας

Η Μυστική Υπηρεσία υποστηρίζει ότι μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ έχουν ήδη υλοποιηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι σήμερα αποτελεί «μια ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική υπηρεσία» χάρη στις επενδύσεις στην τεχνολογία, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και στη βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων ασφαλείας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι έχει δοθεί προτεραιότητα στις προσλήψεις και στην εκπαίδευση νέου προσωπικού, ενώ η διαδικασία επιλογής έχει απλοποιηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, ο μέσος χρόνος πρόσληψης ανέρχεται πλέον στις 326 ημέρες για τους ειδικούς πράκτορες και στις 256 ημέρες για τους αστυνομικούς.

Η απόπειρα δολοφονίας του Ιουλίου του 2024 είχε οδηγήσει σε ευρεία αναδιάρθρωση της ηγεσίας της Μυστικής Υπηρεσίας, καθώς η επίθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για τα πρωτοφανή κενά ασφαλείας που αποκαλύφθηκαν κατά την προστασία του τότε υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ.