Ελεύθερο αφέθηκε το ζευγάρι που σκαρφάλωσε παράνομα στην κορυφή του Empire State Building για μια ακραία πρόταση γάμου, αφού πρώτα βρέθηκε αντιμέτωπο με σειρά κατηγοριών για το επικίνδυνο εγχείρημα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 33χρονη, Άντζελα Νικολάου, φορώντας μαύρη ολόσωμη φόρμα, και ο 32χρονος σύντροφός της, Ιβάν Κουζνέτσοφ, εμφανίστηκαν χαμογελαστοί και πιασμένοι χέρι χέρι μετά την ακρόασή τους στο Ποινικό Δικαστήριο του Μανχάταν, σχεδόν μία ημέρα αφότου εκείνος γονάτισε για να της κάνει πρόταση γάμου σε ύψος άνω των 305 μέτρων.

«Είναι η πιο ισχυρή δύναμη: η αγάπη», δήλωσε ο Κουζνέτσοφ. «Πιστεύουμε στην αγάπη», πρόσθεσε.

Η Νικολάου δεν φορούσε το δαχτυλίδι αρραβώνων που είχε δείξει σε ανάρτηση στο Instagram λίγο πριν αστυνομικοί της Νέας Υόρκης ανέβουν επίσης στο σημείο και συλλάβουν το ζευγάρι την Τετάρτη. Σύμφωνα με τον Κουζνέτσοφ, το δαχτυλίδι παρέμενε στο αστυνομικό τμήμα.

Παρά τις χαμογελαστές εμφανίσεις τους έξω από το δικαστήριο, το ζευγάρι φέρεται να ήταν εμφανώς αγχωμένο μέσα στην αίθουσα, όπου ενημερώθηκε για τις κατηγορίες που θα μπορούσαν, σε περίπτωση καταδίκης, να οδηγήσουν σε ποινή φυλάκισης έως και επτά ετών. Οι κατηγορίες, βάσει της νομοθεσίας της Νέας Υόρκης, δεν προβλέπουν εγγύηση, με αποτέλεσμα οι δύο τους να μην κρατηθούν μέχρι την επόμενη εμφάνισή τους στο δικαστήριο στις 24 Αυγούστου. Ωστόσο, οι εισαγγελείς πέτυχαν να τεθούν υπό επιτήρηση μέχρι τότε, επικαλούμενοι την επικινδυνότητα της πράξης τους.

Πώς ανέβηκαν κρυφά στο κτίριο

Σύμφωνα με τις Αρχές, η είσοδός τους στο σημείο προκάλεσε ζημιές ύψους 2.000 δολαρίων, ενώ χρειάστηκε να απενεργοποιηθεί η κεραία μετάδοσης του Empire State Building, ώστε οι αστυνομικοί που ανέβηκαν για να τους απομακρύνουν να μην εκτεθούν σε επικίνδυνα ραδιοσήματα υψηλής συχνότητας.

Οι δύο φέρονται να αγόρασαν εισιτήρια για το Empire State Building περίπου στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης και στη συνέχεια να κρύφτηκαν στο εμβληματικό κτίριο του Μανχάταν όλη τη νύχτα.

Βίντεο φέρεται να τους δείχνει να βγαίνουν από καταπακτή στον 102ο όροφο περίπου στις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Κουζνέτσοφ χρησιμοποίησε εργαλεία για να χαλαρώσει στηρίγματα μεταλλικών καλωδίων, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε κλιμακοστάσιο, όπως αναφέρει η nypost.

Στη συνέχεια ανέβηκαν στην κεραία ύψους 443 μέτρων του κτιρίου και άνοιξαν ένα πανό με το μήνυμα: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για τη δύναμη, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη».

Αφού κατέβηκαν σε πλατφόρμα, ο Κουζνέτσοφ, γνωστός στα social media ως Ιβάν «Βάνια» Μπίρκους, γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στη Νικολάου, η οποία φορούσε ακόμη μαύρη μάσκα γάτας. Το ζευγάρι κατηγορήθηκε για διάρρηξη, έκθεση σε κίνδυνο και φθορά ξένης περιουσίας, όλα κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς και για κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, παράνομη είσοδο και παρέμβαση σε ξένη περιουσία.

Ο δικηγόρος τους, Τζέισον Κρίνσκι, υποστήριξε ότι οι κατηγορίες είναι υπερβολικές και πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για διαρρηκτικά εργαλεία.

«Ήταν ένα μήνυμα αγάπης», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας για την πρόταση γάμου: «Δεν είπε “όχι”. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε».

Η Άντζελα Νικολάου και ο Ιβάν Κουζνέτσοφ, που κατάγονται από τη Μόσχα και πλέον ζουν στο Ιστ Όραντζ του Νιου Τζέρσεϊ, είναι γνωστοί για τις ακραίες αναρριχήσεις τους. Έχουν ανέβει μαζί στην Bay Bridge στο Σαν Φρανσίσκο και στο Merdeka 118 στην Κουάλα Λουμπούρ, το δεύτερο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, ενώ αποτέλεσαν το θέμα του ντοκιμαντέρ του Netflix «Skywalkers: A Love Story» το 2024.