Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε νέα υψηλά 17 ετών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.529,12 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,95%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,28 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,96%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (+2,06%), της Εθνικής (+1,81%), της Motor Oil (+1,61%) και της Jumbo (+1,30%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-0,87%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,22%).

Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 22 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές:Medicon (+4,01%) Noval (+2,73%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΚΡΙ- ΚΡΙ (-1,83%) και Mevaco (-1,36%).