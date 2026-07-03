Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR συνοδεύτηκε από άμεσες εξελίξεις στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Ο Σέρβος τεχνικός κινήθηκε γρήγορα, ολοκληρώνοντας αρχικά την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, ενώ έχει κλείσει και την υπόθεση του Μπράνκου Μπάντιο, η επίσημη ανακοίνωση του οποίου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την εθνική Σενεγάλης στα «παράθυρα» του Ιουλίου.

Μετά τις δύο αυτές κινήσεις, το βάρος πέφτει στην ενίσχυση τριών νευραλγικών θέσεων, με τον Ομπράντοβιτς να έχει ήδη ξεχωρίσει συγκεκριμένα προφίλ παικτών.

Πρώτος στόχος αποτελεί ένας ψηλός με αξιόπιστο περιφερειακό σουτ και δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο στο «4» όσο και στο «5». Ψηλά στη λίστα βρίσκεται ο Τρέι Λάιλς (2,06 μ.), ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από μία εξαιρετική σεζόν στη EuroLeague, όπου μέτρησε κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, με εντυπωσιακό 45,9% στα τρίποντα. Παρότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στο NBA, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.

Στη λίστα βρίσκεται επίσης ο Ίζακ Μπόνγκα. Ο Γερμανός φόργουορντ της Παρτίζαν, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ομπράντοβιτς μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο, δεσμεύεται με συμβόλαιο που περιλαμβάνει buy-out ύψους 750.000 ευρώ. Παρά το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, ο ίδιος εξακολουθεί να έχει ως προτεραιότητα μια νέα ευκαιρία στο NBA. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 9,9 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ ανά αγώνα στη EuroLeague, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες της Παρτίζαν.

Η τρίτη και ίσως σημαντικότερη εκκρεμότητα αφορά την απόκτηση ενός καθαρού οργανωτή. Οι «πράσινοι» αναζητούν έναν point guard με έμφαση στη δημιουργία, ικανό να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού, να μεταφέρει με ασφάλεια την μπάλα και να αποτελεί σημείο αναφοράς στην επίθεση. Το αγωνιστικό προφίλ που αναζητείται παραπέμπει σε έναν floor general με χαρακτηριστικά αντίστοιχα εκείνων του Ρίκι Ρούμπιο, έναν παίκτη που θα μπορεί να καθοδηγεί την ομάδα μέσα στο παρκέ.