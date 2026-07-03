Η απόφαση μιας δημάρχου στη δυτική Ιαπωνία να απέχει προσωρινά από τα καθήκοντά της λόγω εγκυμοσύνης έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση σε ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας το ζήτημα της μητρότητας στην πολιτική και τον ρόλο των γυναικών στη δημόσια ζωή.

Η 35χρονη, Σόκο Καβάτα, δήμαρχος της πόλης Γιαουάτα, νότια του Κιότο, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να εργάζεται δύο μήνες πριν και δύο μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της, ξεκινώντας από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, καθώς στην Ιαπωνία δεν υπάρχει θεσμοθετημένη άδεια μητρότητας για στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα λάβει επίσημη άδεια. Αντ’ αυτού, τα καθήκοντά της θα ασκεί προσωρινά ο αναπληρωτής δήμαρχος, Σιγκέτο Νόσε.

Η Καβάτα θα γίνει η πρώτη δήμαρχος στην ιστορία της Ιαπωνίας που θα αποχωρήσει προσωρινά από τα καθήκοντά της λόγω μητρότητας.

Ανάμεικτες οι αντιδράσεις

Η ανακοίνωσή της προκάλεσε χιλιάδες θετικά σχόλια αλλά και έντονες αντιπαραθέσεις.

Πολλοί χρήστες επαίνεσαν την απόφασή της, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί θετικό παράδειγμα για τις γυναίκες που επιθυμούν να συνδυάσουν οικογένεια και πολιτική σταδιοδρομία.

Άλλοι, όμως, υποστήριξαν ότι η απουσία της είναι ασυμβίβαστη με τα καθήκοντα ενός/μιας δημάρχου, ενώ ορισμένοι έφτασαν στο σημείο να δηλώσουν ότι θα έπρεπε να είχε αποκτήσει παιδί πριν εκλεγεί ή ακόμα και να παραιτηθεί.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι είναι «ανεύθυνη» και ότι, «αν ήθελε να μείνει έγκυος θα έπρεπε να το είχε κάνει πριν αναλάβει τα καθήκοντά της». Κάποιος αναφέρει ότι «οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι που επιθυμούν να λάβουν παρατεταμένη άδεια εγκυμοσύνης ή άδεια πατρότητας θα έπρεπε να παραιτηθούν». Άλλοι επιμένουν ότι οι μισθοί θα πρέπει να μειωθούν κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας.

Η ίδια απέρριψε τις απαράδεκτες επικρίσεις, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει η μητρότητα να αποτελεί εμπόδιο για τις γυναίκες που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε δημόσια αξιώματα. «Αν κατακρίνουμε τις πολιτικούς που παίρνουν άδεια μητρότητας, στην ουσία αποκλείουμε όλες τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας από την πολιτική», δήλωσε.

Η θέση των γυναικών στην ιαπωνική πολιτική

Η Καβάτα εξελέγη δήμαρχος σε ηλικία μόλις 33 ετών, αποτελώντας τη νεότερη γυναίκα δήμαρχο στην ιστορία της χώρας.

Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην ιαπωνική πολιτική. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μόλις το 4% των επικεφαλής των περίπου 1.720 δήμων της χώρας είναι γυναίκες.

Έρευνα της ιαπωνικής κυβέρνησης έχει καταγράψει ως βασικά εμπόδια για την είσοδο περισσότερων γυναικών στην πολιτική την εγκυμοσύνη, τα στερεότυπα που θεωρούν την πολιτική «ανδρική υπόθεση» και τα περιστατικά παρενόχλησης.

Παράλληλα, η Ιαπωνία εξακολουθεί να κατατάσσεται χαμηλά στους διεθνείς δείκτες ισότητας των φύλων, καταλαμβάνοντας την 118η θέση ανάμεσα σε 146 χώρες στην τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Οι εποχές αλλάζουν»

Ο αναπληρωτής δήμαρχος, Σιγκέτο Νόσε, που θα αναλάβει τις αρμοδιότητες της Καβάτα κατά την απουσία της, παραδέχτηκε ότι, όταν απέκτησε τα δικά του παιδιά, δεν είχε πάρει ποτέ γονική άδεια, αφήνοντας σχεδόν αποκλειστικά τη φροντίδα τους στη σύζυγό του.

Όπως είπε, σήμερα βλέπει με χαρά τον γαμπρό του να λαμβάνει εξάμηνη άδεια για να στηρίξει την κόρη του μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.

«Οι εποχές έχουν αλλάξει και χαίρομαι που βλέπω τα νέα ζευγάρια να μοιράζονται τις ευθύνες», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Καβάτα είπε: «Ελπίζω να έρθει η μέρα που αυτό δεν θα αποτελεί είδηση. Μια γυναίκα μπορεί να είναι ταυτόχρονα μητέρα και να ασκεί δημόσιο αξίωμα».

«Χρειαζόμαστε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες δεν θα αναγκάζονται να επιλέγουν ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια», υπογράμμισε, σύμφωνα με το BBC.