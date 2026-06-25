Ένα φρικτό έγκλημα σημειώθηκε σε δασική περιοχή στην Κορνουάλη όταν ένας άνδρας σκότωσε δύο άλλους με τους οποίους διέμενε σε ξενώνα αστέγων.

Ο δράστης διαμέλισε τις σορούς τους, τους έβαλε φωτιά και τις έκρυψε στο δάσος, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε τα χρήματά τους.

Ο 40χρονος Τζέιμς Ντέσμποροου, ο οποίος περιγράφεται ως θαυμαστής της τηλεοπτικής σειράς «Dexter», δικάζεται στο Γουίντσεστερ, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 57χρονου Κλαούντιο Ακουιλίνο και του 43χρονου Ντάνιελ Κόουλμαν, ανθρωποκτονίες που σημειώθηκαν το 2025.

Ανοίγοντας την υπόθεση της κατηγορίας, ο εισαγγελέας Άχμεντ Χοσέιν KC ανέφερε ότι και οι τρεις άνδρες ζούσαν για ένα διάστημα μαζί σε μια δομή που φιλοξενεί άστεγους και άτομα με προβλήματα εξάρτησης.

«Τους σκότωσε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χοσέιν, αναφερόμενος στον Ακουιλίνο και τον Κόουλμαν.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας: «Διαμέλισε τα σώματά τους, επιχείρησε να τα κάψει και να αποκρύψει ό,τι κακό είχε κάνει. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τα χρήματά τους, ενώ ταυτόχρονα έλεγε ψέματα στους γύρω του για το πού βρίσκονταν».

Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι ο κατηγορούμενος έχει ήδη δηλώσει ένοχος για δύο κατηγορίες που αφορούν την καταστροφή στοιχείων και την απόπειρα απόκρυψης των γεγονότων σχετικά με τους θανάτους των δύο ανδρών. Ο εισαγγελέας Χοσέιν ανέφερε ότι ο Ακουιλίνο είχε «μακροχρόνια προβλήματα εξάρτησης, λίγα χρήματα και καθόλου σταθερότητα στη ζωή του», προσθέτοντας ωστόσο ότι επικοινωνούσε σχεδόν καθημερινά με συγγενείς του στην Ιταλία και διατηρούσε ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς.

Men were 'murdered, dismembered and left in woods' https://t.co/UqTgS1SvZa — BBC South West (@BBCSpotlight) June 24, 2026

Στις 17 Απριλίου, ο Ακουιλίνο είχε θεαθεί σε παμπ στο Νιούκι μαζί με τον Ντέσμποροου και έναν ακόμη άνδρα. Ο Χοσέιν πρόσθεσε: «Μετά τις 18 Απριλίου, η επαφή που είχε ο Κλαούντιο με την οικογένειά του σχεδόν καθημερινά, σταμάτησε». Ανέφερε επίσης, ότι τραπεζικά στοιχεία έδειξαν αλλαγή στη χρήση των λογαριασμών του Ακουιλίνο έπειτα από αυτή την ημερομηνία, ενώ η τραπεζική κάρτα και η κάρτα SIM του βρέθηκαν αργότερα κρυμμένες στον χώρο όπου διέμενε ο κατηγορούμενος.

Αναφορικά με τον 43χρονου Ντάνιελ Κόουλμαν, ήταν παντρεμένος με τη Χάνα Κρέσγουελ, ωστόσο η σχέση τους χαρακτηρίστηκε «ταραχώδης». Έμεναν μαζί σε έναν ξενώνα έως τον χωρισμό τους, στις 7 Μαρτίου 2025. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει ότι ο Κόουλμαν είχε πληροφορηθεί για κάποια σχέση μεταξύ του Ντέσμποροου και της Κρέσγουελ, γεγονός που φέρεται να επιβάρυνε περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ Κόουλμαν και Ντέσμποροου, οι οποίες στη συνέχεια έγιναν συγκρουσιακές.

Ο Κόουλμαν εθεάθη τελευταία φορά ζωντανός στις 3 Ιουνίου, όταν είχε καταναλώσει αλκοόλ σε διάφορες παμπ μαζί με τον Ντέσμποροου και εκτιμάται ότι δολοφονήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Ιουνίου. Ο εισαγγελέας είπε ότι το τηλέφωνο του Κόουλμαν βρέθηκε αργότερα στο μέρος όπου διέμενε ο Ντέσμποροου, κάτω από ένα στρώμα.

Στις 30 Ιουνίου, ο Ντέσμποροου συνελήφθη αρχικά για απάτη, σχετικά με τη χρήση των τραπεζικών καρτών των δύο ανδρών, και στη συνέχεια συνελήφθη και για τη δολοφονία του Κόουλμαν. Καθώς οι έρευνες πλησίαζαν στον εντοπισμό τις σορού του Κόουλμαν στις 5 Ιουλίου, ο κατηγορούμενος να επιχείρησε εκ νέου να καταστρέψει στοιχεία.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο ιατροδικαστής που είχε αναλάβει την υπόθεση πραγματοποιούσε έρευνες, όταν ο κατηγορούμενος τον πλησίασε με «φιλική συμπεριφορά». Λίγες ώρες αργότερα, καθώς η ομάδα έρευνας πλησίαζε την ιδιοκτησία του κατηγορουμένου, εκείνος φώναξε: «Τι κάνετε; Με τρομάζετε. Αυτό είναι το δικό μου χωράφι». Ο ιατροδικαστής τον διαβεβαίωσε ότι η ομάδα δεν βρισκόταν σε ιδιωτική έκταση, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα λίγο μετά ακούγονταν ήχοι σκαψίματος, ρίψης ξύλων και μυρωδιά καύσης. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η έρευνα προκάλεσε νέα προσπάθεια καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων.

Κατά τις έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή βρέθηκαν περίπου 1.900 θραύσματα οστών σε ρέμα, τα οποία εξετάστηκαν «με σχολαστικότητα». Η ανάλυση DNA επιβεβαίωσε τελικα ότι τα ευρήματα αντιστοιχούσαν στα λείψανα του Κλαούντιο Ακουιλίνο «ό,τι είχε απομείνει από αυτόν».

Για τον Κόουλμαν, τα λείψανα που βρέθηκαν σε ρηχό τάφο κοντά σε ρέμα και εξετάστηκαν από ιατροδικαστή, ο οποίος έκρινε ότι ο διαμελισμός ήταν «σκόπιμος, μεθοδικός και εκτελεσμένος με ακρίβεια».

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες. Η δίκη συνεχίζεται μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, σύμφωνα με το BBC.