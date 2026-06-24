Σε νέα περίοδο έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του αμφισβητούν ανοιχτά τη λειτουργία του ΝΑΤΟ και τον ρόλο των ευρωπαϊκών κρατών στη Συμμαχία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί ευρωπαϊκές χώρες και ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν συμβάλλουν επαρκώς στις αμυντικές δαπάνες και επωφελούνται επί δεκαετίες από την αμερικανική στρατιωτική προστασία χωρίς να αναλαμβάνουν το ανάλογο βάρος.

Οι αιχμές κατά των Ευρωπαίων ηγετών

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, υποστηρίζοντας ότι τον «παρακάλεσε» για μια κοινή φωτογραφία στο περιθώριο της συνόδου της G7, ισχυρισμός που η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά. Ο Τραμπ συνέδεσε μάλιστα τη στάση της με την άρνηση της Ρώμης να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ιταλία δεν επέτρεψε τη χρήση στρατιωτικών υποδομών και αεροδιαδρόμων από τις αμερικανικές δυνάμεις. «Τώρα, αφού οι ΗΠΑ νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, θέλει να ξαναγίνει φίλη μας για να ανεβάσει τα ποσοστά της», φέρεται να ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Τζιορτζια Μελόνι

Παράλληλα, προκάλεσε αμηχανία στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν αναφέρθηκε δημόσια στην αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ πριν υπάρξει επίσημη ενημέρωση, με βρετανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μια ασυνήθιστη παρέμβαση ακόμη και για τα δεδομένα του Αμερικανού προέδρου.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ εμφανίζεται συχνά πιο θετικός απέναντι σε ηγέτες εκτός Ευρώπης, χαρακτηρίζοντας τον Σι Τζινπίνγκ «πολύ έξυπνο άνθρωπο», τον Ναρέντρα Μόντι «σπουδαίο ηγέτη», ενώ έχει υποστηρίξει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα έπρεπε να είχε αποβληθεί από την G8.

Στο στόχαστρο οι αμυντικές δαπάνες

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον θα εξετάσει ποιες ευρωπαϊκές χώρες δεν καταβάλλουν το «δίκαιο μερίδιό» τους στη Συμμαχία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.

Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο ΝΑΤΟ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έθεσε ερωτήματα για τον ρόλο κρατών που περιορίζουν τη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η σκιά του Ιράν και το μέλλον του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η περιορισμένη ευρωπαϊκή εμπλοκή στην κρίση με το Ιράν και η απροθυμία παραχώρησης στρατιωτικών υποδομών αποτελούν βασικά σημεία τριβής στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Ο Τραμπ έχει αφήσει ακόμη και ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η Συμμαχία δεν προσφέρει την απαραίτητη στήριξη στην Ουάσιγκτον.

Μαρκ Ρούτε και Ντόναλντ Τραμπ από παλαιότερη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο

Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μια επαφή που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων.