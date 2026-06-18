Μια πρωτοφανή και εξαιρετικά σφοδρή επίθεση εναντίον των Ευρωπαίων εταίρων εξαπέλυσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Στη διάρκεια μιας δεκάλεπτης ομιλίας που χαρακτηρίστηκε από σκληρή, ωμή γλώσσα και προκάλεσε παγωμάρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο Χέγκσεθ κατέστησε σαφές ότι η Ουάσινγκτον δεν είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να ανέχεται τη στάση των συμμάχων της.



Ο Αμερικανός αξιωματούχος εστίασε σε δύο ζητήματα που έχουν προκαλέσει έντονη απογοήτευση στις ΗΠΑ: την απροθυμία πολλών χωρών να πιάσουν τον στόχο του 5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες και τη στάση τους στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, όπου, όπως είπε, γύρισαν την πλάτη στην Αμερική.

Pete Hegseth:



We will lead and exceed our own NATO spending standards.



It's not "do as I say." It's "do as we do." pic.twitter.com/nqSPSnIZsG — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Ως άμεση απάντηση, ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε την έναρξη μιας εξάμηνης διαδικασίας που ονόμασε «Αναθεώρηση ΝΑΤΟ 3.0». Η κίνηση αυτή θα επανεξετάσει ριζικά τη διάταξη των αμερικανικών δυνάμεων και τη λειτουργία των στρατιωτικών βάσεων στην Ευρώπη.

NATO 3.0: Europe must take the lead. pic.twitter.com/9mosHqg0BD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 18, 2026

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι στο εξής οι ετήσιες οικονομικές συνεισφορές των ΗΠΑ θα μειώνονται αυτόματα για όσες χώρες δεν συμμορφώνονται με τους αμυντικούς στόχους, τονίζοντας με νόημα ότι η συμμαχία αποτελεί πλέον μια «αμφίδρομη σχέση» και η Αμερική δεν θα πληρώνει περισσότερα για την ευρωπαϊκή άμυνα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους.

Ο Αμερικανός υπουργός άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο για «μη συμβατικές επιλογές» κατά την αναθεώρηση, επισημαίνοντας ότι ήδη από τον Μάιο έχει ξεκινήσει η μείωση της αμερικανικής συνεισφοράς στο μοντέλο δυνάμεων του ΝΑΤΟ, αφήνοντας κενά που πρέπει να καλύψουν οι Ευρωπαίοι.



Ενώ επαίνεσε όσους «έλαβαν το μήνυμα», δεν δίστασε να μιλήσει για «πραγματικές οπισθοδρομήσεις» από συγκεκριμένα μέλη.



Το πιο αιχμηρό κομμάτι της ομιλίας του αφορούσε τη Μέση Ανατολή, όπου χαρακτήρισε «ντροπιαστικό» το γεγονός ότι οι σύμμαχοι αγνόησαν, με διάφορες δικαιολογίες, τα αμερικανικά αιτήματα, αποδεικνύοντας ότι η ρήξη στις σχέσεις των δύο πλευρών είναι πλέον βαθιά και ορατή.