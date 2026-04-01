Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε χθες Τρίτη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκοπεύει να «επανεξετάσει» τις σχέσεις της με το NATO μετά τη λήξη του συνεχιζόμενου πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Νομίζω ότι δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως αφού τερματιστεί αυτή η σύγκρουση (σ.σ. ο πόλεμος εναντίον του Ιράν), θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη σχέση» με τον οργανισμό του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, είπε ο κ. Ρούμπιο στο Fox News.

«Θα πρέπει να επανεξετάσουμε την αξία του NATO για τη χώρα μας στο πλαίσιο αυτής της συμμαχίας», επέμεινε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, τονίζοντας ότι την τελική απόφαση θα τη λάβει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.