Κατά του Τζέι Ντι Βανς βάλλει το Ισραήλ, επειδή ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τόνισε στους New York Times ότι το εβραϊκό κράτος οφείλει να τηρήσει την εκεχειρία με το Ιράν και να μην ξεκινήσει νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της οργάνωσης «Religious Zionists of America», Μάρτιν Όλινερ, αρθρογραφώντας στην ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post, χαρακτήρισε «αντισημίτη» τον Βανς, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να τη γλιτώσει».

Σύμφωνα με όσα έγραψε, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αρνείται στο Ισραήλ το δικαίωμα στην αυτοάμυνα από τη στιγμή που δεν θέλει νέο πόλεμο. Επίσης, «κάνει το λάθος» να τονίσει ότι ο ισραηλινός στρατός στηρίζεται από τον αμερικανικό, παρότι Ένοπλες Δυνάμεις ξένων κρατών ζητούν συνεργασία με τους IDF.

Ακολουθεί απόσπασμα από το άρθρο του:

«Φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν ένας γνωστός αντισημίτης, όπως ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, ο υποψήφιος για τη Γερουσία του Μέιν, Γκράχαμ Πλάτνερ, ο Λούις Φαράκχαν ή ο Ντέιβιντ Ντιούκ, αμφισβητούσε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα όταν δέχεται επίθεση. Αναμφίβολα, θα ξεσπούσε μια δικαιολογημένη κατακραυγή.

Φανταστείτε αν η σκληρή κριτική που δυσφημεί το εβραϊκό κράτος εκφωνούνταν με ένα ειρωνικό χαμόγελο, εν μέσω ενός αμυντικού πολέμου που ξεκίνησε με τον μεγαλύτερο αριθμό Εβραίων που δολοφονήθηκαν σε μία μέρα από την εποχή του Ολοκαυτώματος. Σίγουρα, θα ξεσπούσε μια δικαιολογημένη δημόσια κατακραυγή.

Και φανταστείτε ότι αυτή η σκληρή καταδίκη του πιο αξιόπιστου συμμάχου της Αμερικής εκφράστηκε σε ένα μέσο ενημέρωσης γνωστό για τον ενθουσιώδη δυσφημισμό του Ισραήλ. Φυσικά, αυτό θα είχε προκαλέσει κάποια αναστάτωση.

Όμως, αυτή η αναταραχή, αυτή η κατακραυγή και αυτή η αναστάτωση απουσιάζουν εμφανώς από τότε που εκφράστηκε ένα από τα πιο αντισημιτικά και εξωφρενικά σχόλια που έχουν ακουστεί ποτέ.

Ο Τζέι Ντι Βανς, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Shehbaz Sharif και ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, συμμετέχουν σε τετραμερή συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν, Πακιστάν και Κατάρ

Ίσως επειδή τυχαία τα είπε ο άνθρωπος που, δυστυχώς, είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζέι Ντι Βανς;

Καταλαβαίνω γιατί οι εβραϊκές οργανώσεις θα δίσταζαν να αμφισβητήσουν έναν τόσο ισχυρό άνδρα, ο οποίος θα μπορούσε να γίνει ο ανώτατος διοικητής μας σε μια στιγμή, αν ο 80χρονος πρόεδρός μας κάνει αυτό που κάνουν καθημερινά πολλοί 80χρονοι.

Δείτε όμως τι είπε ο Βανς στην εφημερίδα “The New York Times” όταν ρωτήθηκε πώς θα απαντούσε στους υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης που αντιτίθενται στο μνημόνιο κατανόησης που συνήψε με το Ιράν.

“Υποθέτω ότι η απάντησή μου προς αυτούς θα ήταν: Ποια είναι ακριβώς η πρότασή σας;” είπε ο Βανς. “Είστε μια χώρα με εννέα εκατομμύρια κατοίκους. Δεν μπορείτε απλά να λύσετε κάθε πρόβλημα εθνικής ασφάλειας που αντιμετωπίζετε με τη βία”.

Ορίστε; Αυτό είναι καθαρός αντισημιτισμός. Δεν είμαστε δολοφόνοι.

(…)

Θέλουμε την ειρήνη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Όμως, για να την πετύχουμε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε τα όπλα μας, να παραδοθούμε, να πέσουμε νεκροί και να εξαφανιστούμε χωρίς να δώσουμε μάχη.

(…)

Το Ινστιτούτο “Πολιτισμός για την Ειρήνη”, του οποίου είμαι επικεφαλής, δεν επιδιώκει τίποτα άλλο παρά μια δίκαιη ειρήνη. Ωστόσο, το υπόμνημα του αντιπροέδρου δεν προάγει ούτε θα προάγει την ειρήνη.

Όσα είπε ο Βανς πρέπει να καταδικαστούν από κάθε εβραϊκή οργάνωση, αλλιώς θα πιστέψει ότι μπορεί να τη γλιτώσει με τον αντισημιτισμό του».