Νέα πολιτική θύελλα προκαλεί στην Κύπρο το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», μετά τους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει ο ερευνητής δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης στο ομώνυμο βιβλίο του.

Η Αρχή έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτική ανακοίνωση για τα ευρήματά της, εισηγούμενη περαιτέρω διερεύνηση για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς που αφορούν τον τέως πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και άλλα πρώην κρατικά στελέχη.

Ο ίδιος ο Αναστασιάδης απέρριψε κατηγορηματικά το πόρισμα, κάνοντας λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς και προαναγγέλλοντας συνέντευξη Τύπου, στην οποία, όπως ανέφερε, θα απαντήσει με στοιχεία.

«Οι ισχυρισμοί κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι»

Σε γραπτή του δήλωση, ο τέως πρόεδρος της Κύπρου υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί περί πλουτισμού, διαφθοράς και άλλων αναφορών που περιλαμβάνονταν στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι».

Παράλληλα, ο Νίκος Αναστασιάδης αρνήθηκε τα αποδιδόμενα αδικήματα και ζήτησε την εξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από την εποπτεία των ερευνών.

Όπως ανέφερε, αυτό είναι αναγκαίο ώστε «με τεκμηρίωση να διαφανεί το αβάσιμο» όσων του αποδίδονται.

«Δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να απαντήσω»

Ο Αναστασιάδης υποστηρίζει ακόμη ότι οι περισσότερες από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Αρχής δεν ήταν μέρος των αρχικών ισχυρισμών που βρίσκονταν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αναφορές αυτές δεν τέθηκαν ποτέ ενώπιόν του κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει τεκμηριωμένα.

Ο τέως πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στην οποία θα παρουσιάσει, όπως είπε, στοιχεία τόσο για τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη όσο και για το «ατεκμηρίωτο» των κατηγοριών.

Η αντίδραση της κυβέρνησης

Από την πλευρά της, η κυπριακή κυβέρνηση κράτησε θεσμική στάση, τονίζοντας ότι το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς είναι «απόλυτα σεβαστό».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς παραμένει μηδενική.

Όπως σημείωσε, από εδώ και πέρα πρέπει να κινηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, στη βάση του Συντάγματος και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, ώστε όσα σοβαρά αναφέρονται στο πόρισμα να διερευνηθούν πλήρως.

Η υπόθεση «Κράτος Μαφία»

Η υπόθεση ξεκίνησε από τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μακάριος Δρουσιώτης στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία», στο οποίο περιγράφονται καταγγελίες για πρακτικές εξουσίας, διαπλοκής και διαφθοράς κατά την περίοδο διακυβέρνησης Αναστασιάδη.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς διερεύνησε τις αναφορές αυτές και κατέληξε σε πόρισμα, το οποίο δεν δημοσιοποιήθηκε πλήρως λόγω της ανάγκης προστασίας πιθανών μελλοντικών ανακριτικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Αρχή εισηγείται περαιτέρω έλεγχο για σειρά προσώπων, ενώ η υπόθεση περνά πλέον από το επίπεδο της δημόσιας πολιτικής αντιπαράθεσης στο πεδίο των θεσμικών και ενδεχομένως ποινικών διαδικασιών.

Νέα πολιτική σύγκρουση στην Κύπρο

Το πόρισμα αναμένεται να προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Κύπρο, καθώς αφορά έναν πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα βιβλία των τελευταίων ετών.

Για τον Νίκο Αναστασιάδη, η υπόθεση αποτελεί ευθεία αμφισβήτηση της πολιτικής του διαδρομής και της διακυβέρνησής του.

Για την κυπριακή πολιτεία, όμως, το κρίσιμο ζητούμενο είναι πλέον η θεσμική διαχείριση του πορίσματος και η πλήρης διερεύνηση όσων αναφέρονται σε αυτό, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και χωρίς σκιές.

Η επόμενη φάση θα κριθεί από το ποιοι θα αναλάβουν την έρευνα, ποια πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και αν τα ευρήματα της Αρχής θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες ποινικές διαδικασίες.