Ο Πατριάρχης Κύριλλος, επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, περιλαμβάνεται στην τελευταία πρόταση κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, μετά την αλλαγή στάσης της Βουδαπέστης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιχειρήσει εκ νέου να επιβάλει κυρώσεις στον Πατριάρχη Κύριλλο, τον επικεφαλής της Εκκλησίας της Ρωσίας, μετά το βέτο που άσκησε η Ουγγαρία στην απόφαση το 2022.

Το όνομά του έχει προστεθεί σε ένα ευρύτερο πακέτο κυρώσεων που παρουσιάστηκε την Τρίτη. Οι Βρυξέλλες δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα των προσώπων που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα πριν τα κράτη μέλη καταλήξουν σε οριστική απόφαση, ωστόσο οι ατομικές κυρώσεις συνεπάγονται δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση ταξιδιών.

Ο Πατριάρχης Κύριλλος έχει κατηγορηθεί ότι διαδίδει αναθεωρητική προπαγάνδα για να δικαιολογήσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Υπό την ηγεσία του, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ενέκρινε έγγραφο που ζητούσε την κατάργηση της ουκρανικής ανεξαρτησίας και περιέγραφε την εισβολή ως «Ιερό Πόλεμο».

Το ζήτημα των περιοριστικών μέτρων είχε μείνει σε εκκρεμότητα από το 2022, όταν ο Βίκτορ Όρμπαν μπλόκαρε την απόφαση. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, η νέα ουγγρική κυβέρνηση του Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε έτοιμη να προχωρήσει στην άρση του βέτο για τον Πατριάρχη της ρωσικής εκκλησίας.



Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αξιοποίησαν αυτή την αλλαγή στάσης και πρόσθεσαν το όνομα του Κύριλλου στην πιο πρόσφατη πρόταση, με στόχο τη συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων έως τις 15 Ιουλίου.

Το παρελθόν που δείχνει το «μακρύ χέρι» του Κρεμλίνου και τον πόλεμο με το Φανάρι

Η νέα αυτή ευρωπαϊκή δίωξη έρχεται να κουμπώσει πάνω σε μια σειρά από γεγονότα που φανερώνουν ότι η ηγεσία της ρωσικής εκκλησίας λειτουργεί ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής του ρωσικού κράτους.

Τον Ιανουάριο η μετωπική σύγκρουση Μόσχας και Κωνσταντινούπολης πέρασε πλέον σε μια σκοτεινή φάση, με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες (SVR) να αναλαμβάνουν τον ρόλο του κατηγόρου.

Σε μια ανακοίνωση που προκάλεσε αίσθηση, η υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας ισχυρίζεται ότι οι δραστηριότητες του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου υποστηρίζονται ενεργά από τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, με στόχο τη διάσπαση του «ρωσικού κόσμου».

Στην ίδια γραμμή πλεύσης, η SVR λέει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στη μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου με σκοπό να πλήξει τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής επιχείρησης για τον πλήρη έλεγχο της παγκόσμιας Ορθοδοξίας και την αποκαθήλωση της ιστορικής «Ελληνοκρατίας». Η Μόσχα αμφισβητεί ανοιχτά τον θεσμικό ρόλο του Φαναρίου προτάσσοντας μια ωμή πληθυσμιακή λογική: υποστηρίζει πως το κέντρο της Ορθοδοξίας δεν μπορεί να παραμένει σε «ελληνικά χέρια», τη στιγμή που η Ρωσία διαθέτει τον πολυπληθέστερο ορθόδοξο λαό στον πλανήτη.

Το εκκλησιαστικό αυτό γεωπολιτικό παιχνίδι συνεχίστηκε και τον Μάρτιο. Η ρωσική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών SVR άνοιξε νέο μέτωπο κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να δημιουργήσει «σχίσμα» στην παγκόσμια Ορθοδοξία μέσα από τις ζυμώσεις για τη διαδοχή στον πατριαρχικό θρόνο της Γεωργίας.

Σύμφωνα με την τότε επίσημη ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της SVR, ο Βαρθολομαίος «εκμεταλλεύεται» την κοίμηση του Πατριάρχη πάσης Γεωργίας Ηλία Β΄ για να προωθήσει δικό του άνθρωπο στη θέση του πατριάρχη, σε μια προσπάθεια της Μόσχας να εμφανίσει το Φανάρι ως κεντρικό παίκτη σε μια αναδιάταξη δυνάμεων με προεκτάσεις από την Ουκρανία μέχρι τον Νότιο Καύκασο.