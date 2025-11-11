Η επικείμενη τελετή στη Νίκαια της Βιθυνίας (στα τουρκικά: İznik), με αφορμή την 1700η επέτειο από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στους εθνικιστικούς και ακραίους κύκλους της Τουρκίας.

Το γεγονός ότι ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θα συμμετάσχει στη λειτουργία που διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει χαρακτηριστεί ως πολιτική πρόκληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Middle East Eye, στην τελετή της Νίκαιας αναμένεται να παραστεί και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς. Η παρουσία ενός τόσο υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου δίνει στην εκδήλωση έναν ιδιαίτερα ισχυρό πολιτικό τόνο, πέρα από τον θρησκευτικό χαρακτήρα της.

Η εξέλιξη αυτή έχει κάνει τους Τούρκους έξαλλους με δημοσιεύματα στον Τύπο να πλειοδοτούν για το ποιο θα καλλιεργήσει μεγαλύτερο μίσος για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η λεγόμενη «Τουρκορθόδοξη Κοινότητα» εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη του Πάπα ως «πολιτική επίδειξη ισχύος».

Ο Σελτσούκ Ερενερόλ, εκπρόσωπος της «Τουρκορθόδοξης» παράταξης και εγγονός του Πάπα Ευθύμ, μίλησε στην εφημερίδα Τζουμχουριέτ και επιτέθηκε τόσο στον Πάπα όσο και στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, υποστηρίζοντας ότι η τελετή στη Νίκαια «δεν είναι θρησκευτική, αλλά πολιτική» και ότι «απειλεί την εθνική κυριαρχία της Τουρκίας».

Ο Ερενερόλ δήλωσε απερίφραστα: «Ο Πατριάρχης του Φαναρίου χρησιμοποιεί παράνομα τον τίτλο “Οικουμενικός”, κάτι που δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ή την Τουρκική Δημοκρατία. Ο τίτλος αυτός είναι επικίνδυνος για την ενότητα του έθνους».

Παράλληλα, μερίδα του Τύπου, όπως οι εφημερίδες Μιλλί Γκαζετέ και Αϊντινλίκ, συνδέουν την επίσκεψη με το Κυπριακό, κατηγορώντας τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ότι «εξυμνεί την ΕΟΚΑ». Το θέμα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στα social media, όπου εθνικιστές χρήστες καλούν τις αρχές να παρέμβουν.

Ειδικότερα η εφημερίδα Μιλλί Γκαζετέ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ενώ ο Ελληνοκύπριος ηγέτης Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχίζει να υποστηρίζει την (όπως την χαρακτηρίζουν) γενοκτονική ΕΟΚΑ, η Άγκυρα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος θα επισκεφθεί τη Νίκαια για να τελέσει λειτουργία που διοργανώνει το Ελληνοκυπριακό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (δεν αναγνωρίζουν την Οικουμενικότητά του).



Το Ελληνικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως προσπαθούσε εδώ και καιρό να φέρει τον ηγέτη του καθολικού κόσμου στην Τουρκία με το πρόσχημα μιας λειτουργίας για την 1700ή επέτειο της Συνόδου της Νίκαιας, και τελικά τα κατάφερε.



Αφού πρώτα προσκάλεσε τον Πάπα Φραγκίσκο, το Ελληνικό Πατριαρχείο απηύθυνε την ίδια πρόσκληση στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄μετά τον θάνατο του Φραγκίσκου. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δεν μπορούσε να αγνοήσει την επίμονη πρόσκληση του Πατριαρχείου.



Ο Πάπας, ο οποίος θα φτάσει στην Τουρκία στις 27 Νοεμβρίου, θα παραστεί στη λειτουργία για την 1700ή επέτειο της Συνόδου της Νίκαιας, η οποία διοργανώνεται από το Πατριαρχείο. Αυτή θα σηματοδοτήσει την πρώτη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο εξωτερικό. Αυτή η λειτουργία, που διοργανώνεται από το Ελληνικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ πριν.»

Νίκαια της Βιθυνίας: Η ιστορική πόλη της Χριστιανοσύνης

Η Νίκαια της Βιθυνίας (İznik), η πόλη που βρίσκεται στη βορειοδυτική Μικρά Ασία και ανήκει στη σημερινή Επαρχία Προύσας της Τουρκίας, επανέρχεται στο διεθνές προσκήνιο εξαιτίας της επικείμενης επίσκεψης του Πάπα Λέοντα ΙΔ’.

Η πόλη είναι χτισμένη στην ανατολική όχθη της λίμνης Ασκανίας και φέρει βαρύ ιστορικό φορτίο, καθώς υπήρξε το πεδίο διεξαγωγής δύο κρίσιμων Οικουμενικών Συνόδων της Χριστιανοσύνης: της Α’ το 325 μ.Χ. και της Ζ’ το 787 μ.Χ. . Πέραν της θρησκευτικής της σημασίας, η Νίκαια διετέλεσε και πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, αποτελώντας ένα ιστορικό οχυρό για τον Ελληνισμό.