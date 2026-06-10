Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κλίβελαντ του Γιοχάνεσμπουργκ αργά το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα), όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με την αστυνομία της Νότιας Αφρικής.

Συγκεκριμένα «οκτώ άνδρες και τρεις γυναίκες εντοπίστηκαν νεκροί στο σημείο, ενώ ακόμη ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο».

Σύμφωνα με τις Αρχές, ακόμα εννέα άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

«Περισσότεροι από 10 ύποπτοι αποβιβάστηκαν από ένα λευκό Toyota Quantum κοντά σε πρατήριο καυσίμων στο Κλίβελαντ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Οι ύποπτοι φέρεται να εισήλθαν στον άτυπο οικισμό από δύο εισόδους και κινήθηκαν στην περιοχή ανοίγοντας πυρ εναντίον κατοίκων και μελών της κοινότητας σε πολλαπλά σημεία, πριν διαφύγουν με το ίδιο όχημα», πρόσθεσε.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ανταποκρίθηκαν σε «αναφορά για εν εξελίξει πυροβολισμούς» περίπου στις 23:10 τοπική ώρα την Τρίτη (21:10 GMT). Στο σημείο έφτασαν, επίσης, διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.

Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών παγκοσμίως, με κατά μέσο όρο περίπου 60 δολοφονίες την ημέρα, σύμφωνα με το BBC.