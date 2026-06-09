Ένα ισχυρό κύμα καύσωνα αναμένεται να σαρώσει το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής και της νότιας Ιταλίας από αύριο. Οι μετεωρολόγοι στη γειτονική χώρα εκπέμπουν σήμα προσοχής για την απότομη αλλαγή του σκηνικού του καιρού, η οποία θα γίνει αισθητή μέσα στις επόμενες ώρες, προκαλώντας έντονη δυσφορία στους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και των περιοχών που βρίσκονται μακριά από τις ακτές.



Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις των Ιταλών ειδικών, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο και να ξεπεράσει κατά περίπου τέσσερις βαθμούς Κελσίου τον μέσο όρο που καταγράφεται παραδοσιακά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι, με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες να θυμίζουν έντονα προχωρημένο Ιούλιο παρά τις πρώτες ημέρες του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.

Ποιες πόλεις θα «ψηθούν» από τις υψηλές θερμοκρασίες

Η γεωγραφική κατανομή του φαινομένου δείχνει ότι τα δύσκολα θα εντοπιστούν κυρίως στην ενδοχώρα, όπου η έλλειψη θαλασσινής αύρας θα κάνει την κατάσταση ακόμα πιο πιεστική. Το απόλυτο ρεκόρ της επικείμενης θερμικής έξαρσης αναμένεται να καταγραφεί στην πόλη Φότζια της περιφέρειας Απουλίας, όπου το θερμόμετρο προβλέπεται να δείξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, μια τιμή εξαιρετικά υψηλή για την εποχή.

Την ίδια στιγμή, το σκληρό πρόσωπο της ζέστης θα νιώσουν και άλλες εμβληματικές ιταλικές πόλεις. Το ψηφιακό καταγραφικό των μετεωρολογικών σταθμών θα ξεπεράσει με άνεση τους 32 βαθμούς Κελσίου στην ιστορική Φλωρεντία, στην κοσμοπολίτικη Μπολώνια, αλλά και στην Κατάνη της Σικελίας.



Αντίθετα, οι τυχεροί της υπόθεσης θα είναι όσοι παραθερίζουν ή κατοικούν στα παραθαλάσσια θέρετρα της χώρας, καθώς εκεί οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μια σχετική και ευπρόσδεκτη δροσιά που θα κάνει την κατάσταση υποφερτή.

Διχασμένος ο καιρός με βροχές στον βορρά προτού μπει το καλοκαίρι παντού

Το σκηνικό του καιρού στην ιταλική χερσόνησο θα παρουσιάσει μια έντονη αντίθεση, καθώς η βόρεια Ιταλία θα βρεθεί σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Πέμπτη, αρκετές περιφέρειες του ιταλικού βορρά θα επηρεαστούν από κατά τόπους βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κρατώντας τον υδράργυρο σε σαφώς πιο χαμηλά και φυσιολογικά επίπεδα.



Ωστόσο, αυτή η καιρική διχοτόμηση δεν θα κρατήσει για πολύ. Οι μετεωρολόγοι ξεκαθαρίζουν ότι από την Παρασκευή το σκηνικό αλλάζει άρδην και για τις βόρειες περιοχές, καθώς οι συννεφιές και οι βροχές θα δώσουν οριστικά τη θέση τους σε ξεκάθαρα θερινές και σταθερές καιρικές συνθήκες.



Με αυτόν τον τρόπο, ολόκληρη η Ιταλία θα παραδοθεί πλέον στο πρώτο μεγάλο και οργανωμένο κύμα του καλοκαιριού, θέτοντας σε ετοιμότητα τους κρατικούς μηχανισμούς και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της ζέστης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.