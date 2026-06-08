Σε μια δραματική στρατιωτική ενέργεια που ανάβει φωτιές στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» σήμερα στον Κόλπο του Ομάν το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο M/T Marivex. Το πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Παλάου και ήταν κενό φορτίου, είχε βάλει πλώρη για ιρανικό λιμάνι, αψηφώντας επιδεικτικά τον αυστηρό ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη.



Όπως ανακοίνωσε επίσημα το αμερικανικό διοικητήριο CENTCOM, η επέμβαση κρίθηκε αναγκαία καθώς παραβιάστηκαν οι διεθνείς κυρώσεις, με την κατάσταση στην περιοχή να θυμίζει πλέον μια άκρως επικίνδυνη πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την CENTCOM, ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN 72) έπληξε το μηχανοστάσιο του M/T Marivex, αχρηστεύοντας το σύστημα πλοήγησης, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων.



Νωρίτερα, το ινδικό υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, χωρίς να αναφέρει τα αίτια, υπογραμμίζοντας πως οι 24 ναυτικοί από την Ινδία που επέβαιναν στο M/T Marivex είναι ασφαλείς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



