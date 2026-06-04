Οι διαμαρτυρίες στην Αλβανία κατά του προτεινόμενου πολυτελούς θερέτρου που υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να ενταθούν, αφού οι αντίπαλοι του έργου απέρριψαν την πρόταση του πρωθυπουργού της χώρας να συναντηθεί μαζί τους για να συζητήσουν πιθανές λύσεις.

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους των Τιράνων για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Τετάρτη, με ορισμένους να κρατούν φουσκωτά φλαμίνγκο, συμβολίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που φοβούνται ότι θα προκαλέσει το έργο. Παράλληλα, αυξάνονται οι εκκλήσεις για την ακύρωσή του.

Νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ξεκίνησαν πρόσφατα οι πρώτες εργασίες για το συγκρότημα αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια περιοχή που θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητες της Μεσογείου.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της κορυφαίας περιβαλλοντικής οργάνωσης της χώρας, της Προστασίας και Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος στην Αλβανία (PPNEA), Αλεξάντρ Τράιτσε, κατήγγειλε έλλειψη διαφάνειας σε όλα τα στάδια του σχεδίου.

«Από την αρχή μέχρι το τέλος υπήρξε πλήρης έλλειψη διαφάνειας», δήλωσε. «Δεν έχουμε δει καμία δημόσια διαβούλευση ή δημόσια έγγραφα σχετικά με τις άδειες και γι’ αυτό τώρα λέμε ότι, αν απομακρύνουν τις μπουλντόζες, αφαιρέσουν τον φράχτη και αποκαταστήσουν τους βιότοπους στην προηγούμενη κατάστασή τους, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε».

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος έχει υπερασπιστεί την επένδυση χαρακτηρίζοντάς την ορόσημο στην πορεία της χώρας από ένα σταλινικό κράτος σε προορισμό πολυτελών διακοπών, πρότεινε την Τρίτη να συναντηθεί με τους διαδηλωτές, προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο. Ωστόσο, επέμεινε στη θέση του, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα να σταματήσει η επένδυση όσο είμαι εδώ».

Η PPNEA, η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της Αλβανίας, είχε σημάνει συναγερμό όταν εμφανίστηκαν προειδοποιήσεις ότι μια περιοχή μοναδικής βιοποικιλότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς κινδύνευε να καταστραφεί.

Νωρίτερα φέτος, η Ιβάνκα Τραμπ πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Αλβανία μαζί με ομάδα αρχιτεκτόνων, επισκεπτόμενη την περιοχή που προορίζεται για ανάπτυξη από την επενδυτική εταιρεία του συζύγου της, την Affinity Partners.

Το θέρετρο προγραμματίζεται να καταλάβει μια έκταση που περιλαμβάνει όχι μόνο τη βραχώδη και ακατοίκητη νήσο Σάζαν, το μοναδικό νησί της Αλβανίας, αλλά και υγροτόπους και παράκτια οικοσυστήματα εντός του θαλάσσιου εθνικού πάρκου που την περιβάλλει. Τα νερά της περιοχής αποτελούν ένα από τα τελευταία καταφύγια της μεσογειακής φώκιας μονάχους-μονάχους, ενώ φιλοξενούν περισσότερα από 200 είδη πτηνών, πολλά από τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση, μεταξύ αυτών φλαμίνγκο και αργυροπελεκάνοι, σύμφωνα με τη BirdLife International.

Σχέδια ανάπτυξης αφορούν επίσης μεγάλες εκτάσεις προστατευόμενου παράκτιου τοπίου βόρεια του χωριού Ζβέρνετς, ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα Νάρτα και τη θάλασσα.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στις προστατευόμενες περιοχές της Αλβανίας», δήλωσε ο Τράιτσε. «Δεν είναι απλώς πρωτοφανές, έχει υπάρξει πλήρης κατάρρευση του κράτους δικαίου χωρίς καμία μέριμνα για την κοινωνία, χωρίς περιβαλλοντική αξιολόγηση, χωρίς συμβάσεις και άδειες, μόνο μπουλντόζες που προχωρούν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανησυχία μετατράπηκε σε δημόσια οργή, όταν εργάτες άρχισαν να κατασκευάζουν φράχτη με βάση από σκυρόδεμα και συρματοπλέγματα γύρω από την περιοχή κοντά στο Ζβέρνετς, εγκαταστάθηκε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας για τη φύλαξή του και βαριά μηχανήματα άρχισαν να καταστρέφουν αρχαίους αμμόλοφους και μεσογειακά πευκοδάση, προκειμένου να δημιουργηθούν δρόμοι πρόσβασης.

«Τότε ήταν που οι κάτοικοι εξοργίστηκαν πραγματικά», είπε. «Άνθρωποι που έχουν γη εκεί ή εργάζονται σε αυτήν ξαφνικά δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση… Πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια ενός περιβαλλοντικού ζητήματος. Είναι ζήτημα πολιτών. Είναι πολύ μεγαλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτή την εβδομάδα, η ειδική εισαγγελική αρχή της Αλβανίας κατά της διαφθοράς, SPAK, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα σχετικά με αμφιλεγόμενες νομοθετικές αλλαγές που υιοθετήθηκαν το 2024 και αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές.

Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι το έργο θα προχωρήσει με υπευθυνότητα. Ο Άσερ Αμπεχσέρα, πρόεδρος της Sazan Real Estate Development LLC, η οποία αναπτύσσει το σχέδιο σε συνεργασία με την εταιρεία του Κούσνερ, δήλωσε: «Η προσοχή μας παραμένει προσηλωμένη στην υπεύθυνη διαχείριση, την περιβαλλοντική αναβάθμιση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τις τοπικές κοινότητες. Σεβόμαστε τις εν εξελίξει δημόσιες και θεσμικές διαδικασίες».

Ο Έντι Ράμα, ο οποίος εξασφάλισε τέταρτη θητεία πέρυσι με την υπόσχεση να εντάξει την Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030 και επιδιώκει να προσελκύσει επενδύσεις σε μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, αρνείται επίσης ότι η ανάπτυξη θα θέσει σε κίνδυνο τις παρθένες ακτές της χώρας.

Την 1η Ιουνίου δήλωσε στο αλβανικό κοινοβούλιο ότι οι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η τελική πρόταση. Σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη ανέφερε ότι είναι «πολύ σημαντικό να παραμείνουμε φιλόξενοι, να παραμείνουμε δίκαιοι και να μην αποκτήσουμε σε καμία περίπτωση τη φήμη μιας χώρας όπου οι επενδυτές αντιμετωπίζονται με εχθρότητα».

Σε συνέντευξή του στον Guardian πριν από την αρχική έγκριση του έργου, ο Ράμα αποκάλυψε ότι το ενδιαφέρον του Κούσνερ για την Αλβανία χρονολογείται εδώ και χρόνια, «όταν ο Τραμπ δεν ήταν κοντά στο να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ και φαινόταν πολύ πιο πιθανό να καταλήξει στη φυλακή παρά στον Λευκό Οίκο».

«Δεν σχετιζόμουν με τον Τραμπ αλλά με τον Τζάρεντ ως Αμερικανό επενδυτή με ένα εξαιρετικό σχέδιο», δήλωσε.

Η Αλβανία, η οποία παρέμεινε απομονωμένη για σχεδόν 50 χρόνια υπό το αυστηρό καθεστώς που απαγόρευε τα ταξίδια, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ολοένα και πιο δημοφιλή προορισμό χάρη στη φυσική της ομορφιά και το χαμηλό κόστος.

Για τους υποστηρικτές του σχεδίου, η προσπάθεια του Ράμα να προσελκύσει επενδυτές υψηλού επιπέδου θεωρείται απαραίτητη ώστε η χώρα να αποφύγει τις παγίδες του υπερτουρισμού. Ωστόσο, για τους επικριτές του έργου, η υπόθεση έχει ενισχύσει τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση.

«Η οργή δεν στρέφεται τόσο εναντίον του Κούσνερ ή της Ιβάνκα Τραμπ όσο εναντίον της κυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση», δήλωσε ο Τράιτσε.