Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη στις Μπαχάμες φέρνει στο φως πραγματικά πλοία της εποχής των πειρατών της Καραϊβικής, τα οποία συνδέονται με θρυλικές μορφές όπως ο Μαυρογένης και ο Κάλικο Τζακ.

Ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον Βρετανό θαλάσσιο αρχαιολόγο, Sean Kingsley, και τον αρχαιολόγο, Michael Pateman, εντόπισε έξι ναυάγια στον βυθό κοντά στο Νασάου, το διαβόητο πειρατικό καταφύγιο της εποχής. Τρία από τα πλοία φαίνεται πως χρονολογούνται στη λεγόμενη «χρυσή εποχή της πειρατείας», από τα τέλη του 17ου έως τις αρχές του 18ου αιώνα, όταν πειρατές επιτίθεντο σε εμπορικά πλοία, άρπαζαν τα φορτία τους και στη συνέχεια τα έκαιγαν και τα βύθιζαν.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα ίσως συνδέεται με τον διαβόητο Henry Every, γνωστό και ως «Pirate King», ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για μία από τις μεγαλύτερες ληστείες στην ιστορία της πειρατείας. Ο Every είχε καταλάβει το πλοίο Fancy και σύμφωνα με ιστορικές αναφορές απέσπασε διαμάντια, χρυσό και πολύτιμους λίθους που σήμερα θα αντιστοιχούσαν σε περίπου 85 εκατομμύρια λίρες.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ίσως εντόπισαν τα καμένα απομεινάρια αυτού ακριβώς του πλοίου στον βυθό κοντά στο Νασάου στο νησί Νιου Πρόβιντενς. «Το να αγγίζεις ένα πραγματικό ξύλινο σκαρί από τη χρυσή εποχή της πειρατείας ήταν σαν ταξίδι στον χρόνο», δήλωσε ο Kingsley.

Στα ναυάγια εντοπίστηκαν όπλα και αντικείμενα που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε πειρατικά πλοία, όπως σιδερένια κανόνια, βλήματα για μουσκέτα και πέτρες ακονίσματος για σπαθιά. Ο αρχαιολόγος, Michael Pateman, περιέγραψε τα πλοία ως «βαριά οπλισμένα», εξηγώντας ότι οι πειρατές χρησιμοποιούσαν κυρίως μικρά περιστρεφόμενα κανόνια πάνω στα καταστρώματα για επιθέσεις εναντίον πληρωμάτων.

Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, το 1718, στο αποκορύφωμα της πειρατικής κυριαρχίας, υπήρχαν δεκάδες καμένα και βυθισμένα πλοία γύρω από τις ακτές του Νασάου. Οι καταδύσεις πάντως μόνο εύκολες δεν ήταν.

Η περιοχή είναι γνωστή για τους καρχαρίες της και οι δύτες εντόπιζαν συχνά κοπάδια να κινούνται κοντά στα σημεία των ερευνών. Ο Kingsley παραδέχτηκε ότι προσπαθούσε να αγνοεί τον φόβο και να συγκεντρώνεται στα ναυάγια. «Προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι είμαι ήρεμος και ζεν», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ένα άλλο ναυάγιο του 18ου αιώνα, οι δύτες βρέθηκαν αντιμέτωποι ακόμη και με έναν ταυροκαρχαρία πριν καταφέρουν να εξερευνήσουν το πλοίο. Εκεί ανακάλυψαν ξύλινα τμήματα του σκάφους, σχοινιά, γυάλινα μπουκάλια, τούβλα από την κουζίνα του πλοίου και δεκάδες πήλινες πίπες καπνού που διατηρούνταν ακόμη στην άμμο.

Μάλιστα, οι διακοσμήσεις στις πίπες, όπως μονόκεροι, στέμματα και βασιλικά σύμβολα, δείχνουν ότι το πλοίο πιθανότατα προερχόταν από την Αγγλία και είχε φορτωθεί στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1740.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα μέχρι τώρα ευρήματα είναι μόνο η αρχή. «Θα μπορούσαν να υπάρχουν δεκάδες ακόμα ναυάγια γύρω από το λιμάνι», δήλωσε ο Kingsley. Παράλληλα, οι ερευνητές βρέθηκαν αντιμέτωποι και με ακραίες καιρικές συνθήκες, τροπικές καταιγίδες και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που δυσκόλευαν σημαντικά την αποστολή. Ο Kingsley τόνισε επίσης ότι η πραγματική εικόνα των πειρατών της Καραϊβικής διαφέρει πολύ από τη χολιγουντιανή εκδοχή των Pirates of the Caribbean.

«Το Νασάου των πειρατών έμοιαζε περισσότερο με μια άγρια συνοριακή πόλη παρά με τον φαντασμαγορικό κόσμο των ταινιών», ανέφερε. Η αποστολή καταγράφηκε και σε ντοκιμαντέρ από το Wreckwatch TV , το οποίο παρουσιάζει τις επικίνδυνες καταδύσεις και τις ιστορικές ανακαλύψεις της ομάδας, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun.