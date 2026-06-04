Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση της Μελίσα Κάσιας, της εργαζόμενης στο Los Alamos National Laboratory, η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025 στο Νέο Μεξικό.

Η σορός της 54χρονης εντοπίστηκε σε απομακρυσμένο σημείο του Carson National Forest και, σύμφωνα με τη New York Post, βρέθηκε σκελετοποιημένη, με τραύμα από πυροβολισμό στο κρανίο. Κοντά της φέρεται να βρέθηκε και ένα εγκαταλελειμμένο όπλο.

Missing US scientist's body found 'skeletonized' with gunshot wound as grisly details emerge: report https://t.co/3BZNMsSPUw pic.twitter.com/LiA21IjLHk — New York Post (@nypost) June 3, 2026

Η Μελίσα Κάσιας είχε εξαφανιστεί στις 26 Ιουνίου 2025. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε αφήσει τον σύζυγό της, Μαρκ, επίσης εργαζόμενο στο Los Alamos, στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου, προτού επιστρέψει στο σπίτι τους, σε απομακρυσμένη περιοχή βορειοανατολικά της Σάντα Φε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Μελίσα Κάσιας φέρεται να είχε σβήσει τα δεδομένα από τα κινητά της τηλέφωνα, τα οποία άφησε πίσω μαζί με την ταυτότητά της. Λίγο αργότερα, η 19χρονη κόρη της, Σιέρα, φέρεται να την είδε στο σπίτι, όπου της είπε ότι θα εργαζόταν από εκεί. Η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή ήταν περίπου στις 14:20 τοπική ώρα, όταν περπατούσε μόνη της σε δρόμο κοντά στο σπίτι της.

Ο Τόμας ΜακΝάλι, πρώην ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών που ερευνούσε την εξαφάνιση για λογαριασμό της οικογένειας, υποστηρίζει ότι η σορός της βρέθηκε ακουμπισμένη σε δέντρο και ότι δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια από ζώα ή άλλες διαταραχές στο σημείο, παρά το γεγονός ότι είχε παραμείνει για μεγάλο διάστημα στο δάσος.

Ο ίδιος εκτιμά ότι πίσω από τον θάνατό της ενδέχεται να υπάρχει εγκληματική ενέργεια, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η οικογένεια να κινηθεί νομικά κατά της αστυνομίας του Νέου Μεξικού, κατηγορώντας τις αρχές για λανθασμένους χειρισμούς στην έρευνα.

Η υπόθεση της Μελίσα Κάσιας προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς εντάσσεται σε μια σειρά ανεξήγητων εξαφανίσεων και θανάτων ανθρώπων που είχαν συνδέσεις με αμερικανικά προγράμματα άμυνας, πυρηνικής έρευνας ή προηγμένης τεχνολογίας.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο πρώην εργαζόμενος του Los Alamos, Άντονι Τσάβες, που εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2025, η μηχανικός αεροδιαστημικής Μόνικα Ρέζα, που χάθηκε ενώ έκανε πεζοπορία σε δάσος του Λος Άντζελες, αλλά και ο απόστρατος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, η εξαφάνιση του οποίου ερευνάται πλέον και από το FBI.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της Μελίσα Κάσιας, ενώ η οικογένειά της ζητά απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη.