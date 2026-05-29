Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στον στρατό της χώρας του να καταλάβει το 70% Λωρίδας της Γάζας, μια κίνηση που ενδέχεται να τορπιλίσει την εύθραυστη εκεχειρία και να επιτείνει τις ήδη καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που σύναψαν Ισραήλ και Χαμάς με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ο ισραηλινός στρατός διατήρησε τον έλεγχο του 53% της Γάζας και αποσύρθηκε πίσω από μια «κίτρινη γραμμή».

Το Reuters έχει μεταδώσει ότι το Ισραήλ μετακίνησε μονομερώς τους τσιμεντόλιθους που ορίζουν αυτή την «κίτρινη γραμμή» πιο βαθιά στο έδαφος που ελέγχεται από τη Χαμάς. Χάρτες που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός τον Μάρτιο παρουσίαζαν μια περιοχή, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτελεί περίπου το 64% του συνολικού εδάφους της Γάζας.

Μιλώντας σε συνέδριο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ελέγχει αυτή τη στιγμή περισσότερο από το 60% του παλαιστινιακού θύλακα και τόνισε ότι θα καταλάβει ακόμη μεγαλύτερο μέρος.

«Αυτή τη στιγμή πιέζουμε τη Χαμάς. Τώρα ελέγχουμε πλήρως το 60% του εδάφους της Λωρίδας. Ξέρετε, ήμασταν στο 50%, μετακινηθήκαμε στο 60%. Η εντολή μου είναι να προχωρήσουμε στο … 70%», είπε ο Νετανιάχου.

Όταν κάποιος από τους παρευρισκόμενος του φώναξε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να καταλάβει «το 100%» της Γάζας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε: «Πρώτα το 70%, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πιέζουμε (τη Χαμάς) από όλες τις πλευρές. Θα αντιμετωπίσουμε τα απομεινάρια».

«Ζώνες ασφαλείας»

Ο Νετανιάχου χαρακτηρίζει τις περιοχές που έθεσε υπό τον έλεγχό του ο ισραηλινός στρατός στον Λίβανο και τη Γάζα «ζώνες ασφαλείας», οι οποίες μπορούν να εμποδίσουν πιθανές νέες επιθέσεις.

Από την πλευρά τους οι Παλαιστίνιοι θεωρούν τη «ζώνη ασφαλείας» στη Γάζα μέρος μιας στρατηγικής που έχει στόχο τον μόνιμο εκτοπισμό τους, επικαλούμενοι και δηλώσεις ανώτερων στελεχών της ισραηλινής κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς που δήλωσε την Τετάρτη ότι θέλει να ενθαρρύνει «την εθελοντική μετανάστευση» από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η εντολή του Νετανιάχου ήρθε σε μια περίοδο που το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον της Γάζας, στοχοθετώντας, όπως δηλώνει, ανώτερα στελέχη της Χαμάς. Την Τρίτη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής οργάνωσης, δέκα ημέρες αφού είχε σκοτώσει τον προκάτοχό του.

Υγειονομικοί του παλαιστινιακού θύλακα δήλωσαν ότι ένα ακόμη πλήγμα την Τετάρτη το βράδυ, το οποίο σύμφωνα με το Ισραήλ είχε στόχο δύο στελέχη της Χαμάς, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 5 παιδιά, και τον τραυματισμό άλλων 18.

Περισσότεροι από 900 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τα ισραηλινά πλήγματα αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 10 Φεβρουαρίου 2025, σύμφωνα με υγειονομικούς. Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών την ίδια περίοδο.