Έκρηξη σημειώθηκε στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin, ενώ αυτός ήταν στη βάση εκτόξευσης. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων στο διαστημικό κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στην πολιτεία της Φλόριντα.

Με σύντομη ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η εταιρεία επεσήμανε ότι σημειώθηκε «απρόοπτο συμβάν» κατά τη διάρκεια της δοκιμής και πρόσθεσε ότι «όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές».

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00 τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρων («hotfire test») που πραγματοποιούνταν ενόψει προγραμματισμένης εκτόξευσης.

Blue Origin’s New Glenn rocket just exploded during a static fire test at Launch Complex 36 at Cape Canaveral Space Force Station. This will likely set back the previous launch window set in early June, as Blue Origin looks to put its Amazon LEO constellation of broadband… pic.twitter.com/bpDFYUcrgG — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

Τζεφ Μπέζος: Όλο το προσωπικό είναι ασφαλές

Ο ιδρυτής της εταιρείας Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, επεσήμανε από την πλευρά του ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές.

Όπως ανέφερε, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια του συμβάντος, ωστόσο η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης.

«Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά Τζεφ Μπέζος.