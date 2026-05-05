Μια ισχυρή έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια μητέρα μέσα στο σπίτι της στο Μπρίστολ φέρεται, σύμφωνα με καταγγελίες, να προκλήθηκε από επίθεση με χειροβομβίδα από τον πρώην σύντροφό της. Ο άνδρας έχασε επίσης τη ζωή του από την έκρηξη, η οποία συγκλόνισε μια ήσυχη προαστιακή γειτονιά, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της γυναίκας και δύο ακόμη συγγενείς υπέστησαν ελαφρά τραύματα και έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Λίγο πριν την έκρηξη, η αστυνομία είχε δεχθεί κλήση για να μεταβεί σε περιστατικό «οικογενειακής φύσης» την Κυριακή, ωστόσο πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο, σημειώθηκε έκρηξη εντός της κατοικίας περίπου στις 6:30 το πρωί, στην οδό Sterncourt Road.

Οι Αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή, ενώ διευκρίνισαν ότι δεν αναζητούν κάποιο άλλο άτομο σε σχέση με το περιστατικό, αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Παράλληλα, διεξάγονται έρευνες και σε δεύτερη κατοικία στην περιοχή Speedwell του Μπρίστολ, η οποία συνδέεται με τον άνδρα που έχασε τη ζωή του.

Γείτονες ανέφεραν ότι η γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, είχε μετακομίσει πρόσφατα σε κατοικία στην περιοχή Frenchay του Μπρίστολ, προκειμένου να ξεφύγει από τον πρώην σύντροφό της. Ο 58χρονος ξυλουργός Γουέιν Σμιθ δήλωσε στη The Sun: «Εμφανίστηκε στο σπίτι της με μια χειροβομβίδα και την πυροδότησε στην είσοδο, σκοτώνοντας και τους δύο».

Ο ίδιος και άλλοι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ένιωσαν τα σπίτια τους να σείονται από την έκρηξη στις 6:30 το πρωί της Κυριακής. Πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο, ενώ η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και προχώρησε σε εκκένωση των κατοικιών. Στο σημείο κλήθηκαν επίσης ειδικοί πυροτεχνουργοί του στρατού.

«Αρχικά, όταν άκουσα τον θόρυβο, νόμιζα ότι ήταν έκρηξη αερίου ή ακόμη και ένα σοβαρό τροχαίο. Ένιωσα όλο το σπίτι να τρέμει», πρόσθεσε ο Σμιθ.

Φίλοι της γυναίκας απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη της, σημειώνοντας ότι εργαζόταν σε ινστιτούτο τεχνητού μαυρίσματος. Μία φίλη της, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, τη χαρακτήρισε «την πιο καταπληκτική γυναίκα που έχω γνωρίσει ποτέ», προσθέτοντας: «Την περασμένη εβδομάδα ακουγόταν τόσο χαρούμενη που επιτέλους ένιωθε ασφαλής και ελεύθερη από τον πρώην της».

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ακριβή αιτία της έκρηξης. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Κυριακής, ο επιθεωρητής Ματ Εμπς δήλωσε: «μια γυναίκα και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους στη συγκεκριμένη διεύθυνση και αντιμετωπίζουμε την έκρηξη ως ύποπτη. Οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί και υποστηρίζονται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».

Συμπλήρωσε ότι δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού για την προστασία του κοινού και τη διεξαγωγή των ερευνών, η οποία περιλάμβανε εξειδικευμένες έρευνες από τη μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού, για προληπτικούς λόγους. Οι κάτοικοι που βρίσκονταν εντός της ζώνης μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας, με τις Αρχές να ευχαριστούν για τη συνεργασία και την κατανόησή τους.