Το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα ότι η πίεση των Συντηρητικών της αντιπολίτευσης για ψηφοφορία στη Βουλή σχετικά με το αν ο Εργατικός πρωθυπουργός παραπλάνησε τη Βουλή των Κοινοτήτων όσον αφορά τον διορισμό του πρώην πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον είναι ένα «απεγνωσμένο πολιτικό τέχνασμα».

«Οι ισχυρισμοί τους είναι ανυπόστατοι», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

To βρετανικό κοινοβούλιο θα συζητήσει και θα ψηφίσει αύριο Τρίτη επί της διεξαγωγής έρευνας με επίκεντρο τον Στάρμερ και με αντικείμενο το αν παραπλάνησε τη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με τον διορισμό του Βρετανού πρώην πρεσβευτή στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Λίντσεϊ Χόιλ.