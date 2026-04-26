Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους επτά χωριών του νοτίου Λιβάνου που βρίσκονται βορείως του ποταμού Λιτάνι να τα εκκενώσουν εν όψει ισραηλινών επιθέσεων.

«Επείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους των περιοχών Μιντφούν, Σάκρα, Γιαμάρ αλ-Σάφι, Αρνούν, Ζαουτάρ Ελ-Σαρκίγια, Ζαουτάρ Ελ-Γαρμπίγια και Κφαρ Τιμπνίτ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού που αναρτήθηκε στα αραβικά στο Χ.

«Οι επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από την Χεζμπολάχ υποχρεώνουν την Τσαχάλ να αναλάβει δράση», εξηγείται στην ανακοίνωση.

Οι κάτοικοι των χωριών καλούνται να απομακρυνθούν σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου από τις κατονομαζόμενες ζώνες.