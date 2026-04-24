Απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε στη δίκη του Βρετανού δασκάλου και του συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση και δολοφονία ενός βρέφους, καθώς το δικαστήριο διέκοψε αιφνιδιαστικά τη διαδικασία, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Οι κατηγορούμενοι, Jamie Varley (37 ετών) και John McGowan-Fazakerley (32 ετών), βρίσκονταν ενώπιον του Preston Crown Court, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για τα όσα φέρονται να έκαναν στον 13 μηνών Preston Davey, ένα παιδί που επρόκειτο να υιοθετήσουν.

Ωστόσο, την Πέμπτη, ο δικαστής Mark Turner ανακοίνωσε ότι απολύει το σώμα των ενόρκων, έξι άνδρες και έξι γυναίκες, δηλώνοντας ότι προέκυψαν «συνθήκες που καθιστούν αδύνατο να συνεχιστεί η δίκη». Οι λόγοι της απόφασης δεν έγιναν άμεσα γνωστοί. «Δεν υπάρχει καμία απολύτως μομφή προς εσάς», ανέφερε ο δικαστής προς τους ενόρκους, ευχαριστώντας τους για την προσοχή και τη στάση τους, ενώ πρόσθεσε ότι η απόφαση ελήφθη «με βαριά καρδιά», καθώς δεν υπήρχε άλλη λογική επιλογή, φέρνοντας έτσι μια απροσδόκητη ανατροπή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο είχε ακούσει σοκαριστικά στοιχεία για τον θάνατο του βρέφους, το οποίο φέρεται να πέθανε μόλις τέσσερις μήνες αφότου τέθηκε υπό τη φροντίδα του ζευγαριού. Σύμφωνα με την εισαγγελία, το παιδί είχε υποστεί επανειλημμένη κακοποίηση. Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι το βρέφος υπέστη δύο σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις από τον Varley, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατό του, ενώ συνολικά έφερε περισσότερους από 40 εσωτερικούς και εξωτερικούς τραυματισμούς.

Jury discharged in trial of baby allegedly sexually abused and murdered by teacher in process of adopting him with his boyfriend https://t.co/RbTXNUo73R — Daily Mail (@DailyMail) April 23, 2026

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι το παιδί είχε μεταφερθεί τρεις φορές στο νοσοκομείο πριν τον θάνατό του, μεταξύ άλλων και με κάταγμα στο χέρι, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για κακοποίηση.

Το βράδυ της 27ης Ιουλίου 2023, ο McGowan-Fazakerley φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι και να βρήκε τον Varley σε κατάσταση πανικού να προσπαθεί να επαναφέρει το παιδί. Οι δύο άνδρες μετέφεραν το βρέφος στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το παιδί είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και έντονο μώλωπα στον λαιμό, ενώ ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η οξεία απόφραξη των αεραγωγών, αποτέλεσμα ασφυξίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Ο Varley υποστήριξε ότι βρήκε το παιδί να πνίγεται στο μπάνιο, όμως, σύμφωνα με την εισαγγελία, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου, με νέο σώμα ενόρκων, τη Δευτέρα.