Μια συγκλονιστική στιγμή που κόβει την ανάσα καταγράφηκε σε βίντεο, όταν ελικόπτερο που μετέφερε οικογένεια και ένα μικρό παιδί συνετρίβη μόλις 15 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Βραζιλία, με το ελικόπτερο τύπου Robinson R44 να μεταφέρει τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και ένα εννιάχρονο αγόρι, πριν καταπέσει σε χωράφι, προκαλώντας σοκ στους αυτόπτες μάρτυρες.

Το υλικό, το οποίο έγινε γρήγορα viral, δείχνει το ελικόπτερο να δυσκολεύεται κατά την αρχική άνοδό του κοντά στο πολυτελές Garden Hotel στην Καμπίνα Γκράντε. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο κινητήρας φαίνεται να σταματά, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να πέφτει απότομα σαν πέτρα στο έδαφος. Μάρτυρες παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι τη σφοδρή πρόσκρουση, καθώς το ελικόπτερο μετατράπηκε σε μια τρομακτική μάζα από παραμορφωμένα μέταλλα.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης και τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη το ελικόπτερο και τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν κατάφεραν να βγουν ζωντανά από τα συντρίμμια. Στο ελικόπτερο επέβαιναν ο επιχειρηματίας Ζοσεβάν Ροντρίγκες Φερέιρα, 46 ετών, ο οποίος και συνελήφθη από τις Aρχές, καθώς οι έρευνες αποκάλυψαν ότι δεν διέθετε άδεια πτήσης. Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Ροντρίγκο Μοντέιρο, επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος δεν είχε έγκυρη άδεια, ενώ το ιατρικό του πιστοποιητικό είχε λήξει.

Μαζί του βρίσκονταν επίσης ο δίδυμος αδελφός του, Ζοσεάν, καθώς και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, επιχειρηματίας Λαμαρτίνε Ολιβέιρα. Μετά το ατύχημα, ο Φερέιρα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Καμπίνα Γκράντε για περίθαλψη. Την επόμενη ημέρα, μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, του πέρασαν χειροπέδες, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αντιμετωπίζοντας πλέον σοβαρές κατηγορίες για έκθεση σε κίνδυνο της ασφάλειας των αερομεταφορών.

Σύμφωνα μρ τη Sun, αποκαλύφθηκε ότι το ελικόπτερο με αριθμό νηολογίου PR-DCM είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε σοβαρό ατύχημα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αρχεία, είχε συντριβεί ξανά περίπου 700 μίλια μακριά σε ξεχωριστό περιστατικό τον Ιούλιο του 2013, με τους τέσσερις επιβαίνοντες τότε να γλιτώνουν με ελαφρά τραύματα.

Οι βραζιλιάνικες αρχές αεροπορίας έχουν ήδη ξεκινήσει πλήρη έρευνα για τα αίτια της συντριβής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού αυτού περιστατικού.