Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας στην Ισπανία, όταν γνωστός ταυρομάχος τραυματίστηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Ο Morante de la Puebla, που θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ταυρομάχους της χώρας και συχνά αποκαλείται «βασιλιάς των ταυρομάχων», τραυματίστηκε στο ορθό κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην αρένα Maestranza στη Seville. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει επιτυχώς τους πρώτους τρεις ταύρους της παράστασης, όπως έχει κάνει αμέτρητες φορές στο παρελθόν. Ωστόσο, ο τέταρτος αποδείχτηκε ιδιαίτερα επικίνδυνος και έφερε τον ταπεινωτικό τραυματισμό λόγω λάθους.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο ταύρος βρέθηκε κοντά σε σημείο της αρένας που δίνει πλεονέκτημα στο ζώο. Όταν επιτέθηκε, ο ταυρομάχος προσπάθησε να τον αποφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε. Σε μια προσπάθεια διαφυγής, εγκατέλειψε την κάπα του και προσπάθησε να απομακρυνθεί, όμως ο ταύρος τον πρόλαβε και τον τραυμάτισε.

Famed Spanish matador suffers humiliating injury in bullfight blunder https://t.co/veB3O5VvQO pic.twitter.com/FhtPsSFdPC — New York Post (@nypost) April 21, 2026

Ο τραυματισμός ήταν σοβαρός και ο ταυρομάχος απομακρύνθηκε από την αρένα με τη βοήθεια συναδέλφων του, μπροστά σε σοκαρισμένους θεατές. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε άμεσα σε ιατρικό κέντρο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί χρειάστηκε να προχωρήσουν σε εκτεταμένη αποκατάσταση της τραυματισμένης περιοχής, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πότε, ή αν, θα μπορέσει να επιστρέψει στις ταυρομαχίες, ενώ η κατάστασή του παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμα μία φορά τους κινδύνους που ενέχουν οι ταυρομαχίες, οι οποίες εξακολουθούν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.