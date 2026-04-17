Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε σήμερα ότι ευελπιστεί να ορκιστεί στις 9 ή 10 Μαΐου ανάλογα με μια προεδρική απόφαση σχετικά με την εναρκτήρια συνεδρίαση της βουλής.

Ο Πέτερ Μάγιαρ σημείωσε ότι θα διαφοροποιηθεί από την πρακτική που ίσχυε μέχρι σήμερα και θα ορκιστεί στην πρωθυπουργία την ίδια ημέρα που θα συνεδριάσει η νέα βουλή, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ίδιος θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει «παγωμένα» κονδύλια λόγω ανησυχιών για το Κράτος Δικαίου επί προηγούμενης διακυβέρνησης, σχολιάζοντας ότι «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».