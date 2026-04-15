Ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ να παραιτηθεί σήμερα κατά την πρώτη τους τετ-α-τετ συνάντηση.

«Του επανέλαβα ότι στα μάτια μου και στα μάτια του ουγγρικού λαού δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα του ουγγρικού έθνους, δεν είναι ικανός να διαφυλάξει τον σεβασμό των νόμων (…)», δήλωσε ο Πέτερ Μαγιάρ στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το προεδρικό μέγαρο και πρόσθεσε ότι «αν δεν αποχωρήσει, η κυβέρνηση θα τροποποιήσει το ουγγρικό σύνταγμα για να τον απομακρύνει όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Όρμπαν».

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι ο Τάμας Σούλιοκ τον πληροφόρησε ότι θα συγκαλέσει σε σώμα την εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας στις αρχές του Μαΐου και ότι κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση θα του αναθέσει τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία θα είναι σε θέση να ορκιστεί στα μέσα του Μαΐου ή λίγο νωρίτερα.

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας δήλωσε ότι η εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας βουλής μπορεί να γίνει το νωρίτερο στις 4 Μαΐου, μετά το μεγάλο σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς, αλλά στην πραγματικότητα οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι η 6η και η 7η Μαΐου, εξήγησε ο Πέτερ Μαγιάρ αποχωρώντας από το προεδρικό μέγαρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.