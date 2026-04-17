Περίπου στις 12:30 το μεσημέρι ξεκίνησαν όλα στην πλατεία Medaglie d’Oro, που συνδέει τις συνοικίες Vomero και Arenella στη Νάπολη, όταν ένας άνδρας που περπατούσε μπροστά από τις βιτρίνες του υποκαταστήματος της Crédit Agricole παρατήρησε ύποπτες και έντονες κινήσεις στο εσωτερικό. Χωρίς να διστάσει κάλεσε αμέσως το 112, ενεργοποιώντας τον συναγερμό. Μέσα σε λίγα λεπτά, η περιοχή γέμισε με σειρήνες, ενώ οι καραμπινιέροι περικύκλωσαν το τραπεζικό κατάστημα και επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για ληστεία με ομήρους.

Στο εσωτερικό βρίσκονταν τουλάχιστον 25 άτομα -πελάτες και εργαζόμενοι- στα χέρια ένοπλων δραστών με καλυμμένα πρόσωπα. Ένας από τους ληστές, αντιλαμβανόμενος την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, έστρεψε όπλο προς τον διευθυντή της τράπεζας, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση.

Η κατάσταση εξελίχθηκε σαν σκηνή κινηματογραφικής ταινίας. Στρατιωτικός φώναζε προς τους περίεργους που είχαν συγκεντρωθεί σε απόσταση να απομακρυνθούν, προειδοποιώντας ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος. Οι όμηροι παρέμειναν υπό την απειλή όπλων για περίπου μία ώρα, από τις 12:30 έως τις 13:30, συγκεντρωμένοι σε ένα μικρό δωμάτιο. Άκουγαν τις κινήσεις των ληστών, έβλεπαν τα όπλα και βίωναν άμεσα τον κίνδυνο, χωρίς να υπάρξει διαπραγμάτευση ή ένδειξη παράδοσης.

Οι δράστες κινήθηκαν μεθοδικά, γνωρίζοντας ακριβώς τι να κάνουν και πού να κατευθυνθούν, στοχεύοντας στις θυρίδες, τις οποίες παραβίασαν κατά δεκάδες. Ο χρόνος κυλούσε βασανιστικά για τους ομήρους, ενώ τρία άτομα παρουσίασαν προβλήματα υγείας ήδη κατά τη διάρκεια της ομηρίας, με δυσκολία στην αναπνοή και έντονο τρόμο, καθώς ο φόβος ήταν διάχυτος και έντονος.

Εντωμεταξύ, έξω από την τράπεζα ενισχυόταν συνεχώς η αστυνομική παρουσία, με την περιοχή να αποκλείεται και να στήνονται μπλόκα. Ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, με τους καραμπινιέρους να αναμένουν ενισχύσεις από την ειδική μονάδα Gis, η οποία κατευθυνόταν από το Λιβόρνο. Η αβεβαιότητα κυριαρχούσε, καθώς δεν ήταν σαφές αν οι δράστες βρίσκονταν ακόμη εντός του κτιρίου, ενώ εξεταζόταν και το ενδεχόμενο διαφυγής μέσω υπόγειας διαδρομής, σύμφωνα με την Corriere Della Sera.

Την ίδια στιγμή, στην πλατεία επικρατούσε αναβρασμός, με πολίτες να μεταφέρουν πληροφορίες, εικασίες και φόβους, ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς ή παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις πριν το περιστατικό. Οι Aρχές, ωστόσο, τηρούσαν απόλυτη μυστικότητα.

Η απελευθέρωση των ομήρων σημειώθηκε γύρω στις 13:30, όταν πυροσβέστες και καραμπινιέροι κατάφεραν να ανοίξουν δίοδο και να τους οδηγήσουν εκτός του κτιρίου. Οι όμηροι βγήκαν ένας ένας, εμφανώς καταβεβλημένοι, με κάποιους να αγκαλιάζονται και άλλους να παραμένουν σιωπηλοί, σε κατάσταση σοκ. Όλοι ήταν ζωντανοί και χωρίς τραυματισμούς.

Έξι άτομα έλαβαν ιατρική βοήθεια επί τόπου, χωρίς να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή τους σε νοσοκομείο, καθώς επρόκειτο κυρίως για συμπτώματα σοκ και έντονου φόβου.

Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και ο εισαγγελέας της Νάπολης, Νικόλα Γκρατέρι, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τις εξελίξεις και συνεργάστηκε με τους ερευνητές των καραμπινιέρων. Παρά την απελευθέρωση των ομήρων, τα ερωτήματα παρέμεναν: αν οι ληστές βρίσκονταν ακόμη εντός της τράπεζας, αν ήταν μόνο τρεις ή περισσότεροι και αν είχαν κρυφτεί ή διαφύγει.

Η απάντηση δόθηκε το απόγευμα, περίπου στις 17:00, όταν η ειδική μονάδα Gis πραγματοποίησε έφοδο στο υποκατάστημα, επιλέγοντας τη χρονική στιγμή που κρίθηκε ασφαλέστερη. Η επιχείρηση ήταν άμεση και ακριβής, ωστόσο στο εσωτερικό δεν βρέθηκε κανείς.

Οι δράστες είχαν διαφύγει από το ίδιο σημείο εισόδου: μια τρύπα στο δάπεδο που οδηγούσε σε υπόγεια σήραγγα. Πρόκειται για προμελετημένη διαδρομή, πιθανόν συνδεδεμένη με το αποχετευτικό δίκτυο ή ήδη υπάρχουσες υπόγειες κοιλότητες, παραπέμποντας σε ιδιαίτερα οργανωμένες ληστείες.

Δεκάδες θυρίδες παραβιάστηκαν, ωστόσο το ύψος της λείας παραμένει άγνωστο, καθώς το περιεχόμενο είναι γνωστό μόνο στους πελάτες και αναμένεται να αποκαλυφθεί τις επόμενες ημέρες, μετά την υποβολή καταγγελιών.

Εκτός της τράπεζας, οι Aρχές ερευνούν και ένα όχημα με πλαστές πινακίδες, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε από τη συμμορία για την προσέγγιση και πιθανόν τη διαφυγή από την περιοχή. Στο όχημα πραγματοποιούνται αναλυτικές έρευνες.

Οι καραμπινιέροι έχουν ξεκινήσει τη συλλογή καταθέσεων από τους 25 ομήρους, εξετάζοντας λεπτομέρειες όπως οι κινήσεις των δραστών, τα λόγια τους, πιθανές διαλεκτικές ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά της εμφάνισης ή του οπλισμού τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες ήταν Ιταλοί.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρέμβαση έκανε και ο νομάρχης της Νάπολης, Μικέλε ντι Μπάρι, ο οποίος εξέφρασε «τη βαθύτερη εκτίμηση για τον υψηλό επαγγελματισμό, το θάρρος και το αίσθημα καθήκοντος που επέδειξε το Σώμα των καραμπινιέρων», υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος ασφάλειας στην περιοχή.