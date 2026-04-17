Μία εντυπωσιακή υπόθεση που συνδυάζει πολυτελή ζωή, social media και οργανωμένο έγκλημα αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία, με πρωταγωνίστρια μία βασίλισσα ομορφιάς και influencer, η οποία συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης κατά κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Η 36χρονη influencer από το Σάο Πάολο, Σάρα Μοντέιρο, η οποία συνήθιζε να επιδεικνύει στα κοινωνικά δίκτυα τον πολυτελή τρόπο ζωής της με πάρτι σε γιοτ, συμμετοχές στο φεστιβάλ Tomorrowland και ακριβά αυτοκίνητα, συνελήφθη στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης των αρχών με την κωδική ονομασία «Operation Luxury».

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη σύλληψή της, η ίδια είχε αναρτήσει στους περισσότερους από 107.000 ακολούθους της ότι το 2026 θα ήταν «η χρονιά του κάρμα», γράφοντας χαρακτηριστικά: «Φέτος είναι μια χρονιά καλού κάρμα». Σε άλλη ανάρτηση είχε σημειώσει: «Καλή τύχη σε όλους όσοι προσπάθησαν να με καταστρέψουν χωρίς λόγο, ανυπομονώ για τη συγκομιδή».

Η Μοντέιρο, νικήτρια του τίτλου Miss Ουμπερλάντια 2025, φέρεται να συνελήφθη την Τετάρτη, με τις Αρχές να την κατηγορούν για συμμετοχή σε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μαριχουάνας, το οποίο, σύμφωνα με τις έρευνες, φέρεται να διηύθυνε ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας, Ραφαέλ Ερέρα, ο τρόπος ζωής της χαρακτηρίστηκε «οικονομικά ασύμβατος» με την πραγματικότητα, όπως μετέδωσε το Globo. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Μοντέιρο λάμβανε ποσοστά από τα χρήματα που προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η influencer είχε μετακομίσει πρόσφατα στο Σάο Πάολο, αφού προηγουμένως διέμενε σε πολυτελές διαμέρισμα στο νότιο τμήμα της Ουμπερλάντια, όπου εκτελέστηκαν επίσης εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης. Οι Αρχές τη θεωρούν από τις βασικές υπόπτους της υπόθεσης.

Η προσοχή της αστυνομίας στράφηκε προς το πρόσωπό της όταν φέρεται να εντοπίστηκε να βγάζει βόλτα τον σκύλο της κοντά σε αγροτική κατοικία, η οποία χρησιμοποιούνταν ως βάση μεταφοράς της παράνομης ουσίας.

Σε βάρος της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση ναρκωτικών και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, σύμφωνα με τη Sun.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι Αρχές κατέσχεσαν συνολικά 5,9 τόνους μαριχουάνας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του συζύγου της, ο οποίος κατηγορείται ότι διακίνησε περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια δολάρια μέσω ανεξήγητων συναλλαγών, ζώντας παράλληλα μία πολυτελή ζωή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 24 άτομα στο πλαίσιο της επιχείρησης, ενώ έχουν κατασχεθεί 20 πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα μάρκας Porsche και BMW.

Σύμφωνα με το g1, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Μοντέιρο είχε ενεργό ρόλο στον οικονομικό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης. Αν και, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό των εγκληματικών δραστηριοτήτων, φέρεται να συμμετείχε στη διαδικασία ξεπλύματος χρήματος, αποκρύπτοντας την προέλευση των κεφαλαίων μέσω αγορών υψηλού κόστους και συχνών ταξιδιών.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα και ο φορητός υπολογιστής της.

Η ίδια ήταν γνωστή για το περιεχόμενο που δημοσίευε σχετικά με τις διακοπές της, τη γυμναστική, τις αισθητικές παρεμβάσεις και γενικότερα θέματα που αφορούν τη βιομηχανία της ομορφιάς. Παράλληλα, διατηρούσε κατάστημα σχετικό με την αισθητική και στο παρελθόν είχε εργαστεί στον χώρο της γυναικείας ένδυσης.

Ο Ραφαέλ Ερέρα ανέφερε ότι η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε εταιρείες-«βιτρίνες» για το ξέπλυμα των εσόδων από τα ναρκωτικά, γεγονός που προσέλκυσε την προσοχή των Αρχών λόγω της επιδεικτικής ζωής της Μοντέιρο.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο σύζυγός της πραγματοποίησε συναλλαγές άνω των 1,6 εκατομμυρίων λιρών χωρίς αποδείξεις νόμιμης δραστηριότητας.

Η επιχείρηση «Operation Luxury» πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στις πολιτείες Μίνας Ζεράις, Σάο Πάολο και Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ, με την εκτέλεση 27 ενταλμάτων σύλληψης και 42 ενταλμάτων έρευνας και κατάσχεσης, κινητοποιώντας περίπου 160 αστυνομικούς.

Παράλληλα, δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία ύψους έως και 9 εκατομμυρίων λιρών (61 εκατομμύρια ρεάλ), ενώ σύμφωνα με τις Αρχές το εγκληματικό δίκτυο φέρεται να δραστηριοποιούνταν για τουλάχιστον ενάμιση χρόνο.