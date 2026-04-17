Ο ηγέτης της Μιανμάρ Μιν Αούνγκ Χλάινγκ ζήτησε σήμερα να ακυρωθούν όλες οι θανατικές ποινές, να απελευθερωθούν περισσότεροι από 4.300 κρατούμενοι και να μειωθούν οι ποινές πολλών άλλων, ένα από τα πρώτα μέτρα που λαμβάνει μετά την πρόσφατη εκλογή του στην προεδρία της χώρας, πέντε χρόνια αφού ηγήθηκε του στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Μεταξύ των κρατουμένων που θα δουν τις ποινές τους να μειώνονται είναι και η πρώην ηγέτιδα της χώρας Αούνγκ Σαν Σου Τσι, η οποία μετά το πραξικόπημα που ανέτρεψε την κυβέρνησή της καταδικάστηκε σε 27 χρόνια κάθειρξη για σειρά αδικημάτων. Όπως δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος της, η ποινή της μειώθηκε κατά ένα έκτο.

«Οι άνθρωποι στους οποίους έχει επιβληθεί η θανατική ποινή θα δουν την ποινή τους να μετατρέπεται σε ισόβια», δήλωσε ο 69χρονος ηγέτης σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η στρατιωτική χούντα αφού πήρε την εξουσία το 2021 άρχισε και πάλι τις εκτελέσεις έπειτα από δεκαετίες που είχαν ανασταλεί, με το μέτρο να αφορά κυρίως αντιφρονούντες.

Περισσότεροι από 130 άνθρωποι καταδικάστηκαν στην εσχάτη των ποινών το 2022, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, αλλά ο ακριβής τους αριθμός είναι δύσκολο να καθοριστεί σε μια χώρα με αδιαφανές δικαστικό σύστημα, όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος.

Τα σημερινά μέτρα ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αμνηστίας για τον εορτασμό της Βιρμανικής Πρωτοχρονιάς, Thingyan, μιας από τις πολλές εθνικές γιορτές κατά τις οποίες παραδοσιακά οι αρχές προχωρούν σε τέτοιες κινήσεις.

Περισσότεροι από 4.300 κρατούμενοι πρόκειται να απελευθερωθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεταξύ των οποίων σχεδόν 180 αλλοδαποί, ενώ όλες οι ποινές κάθειρξης κάτω των 40 ετών πρόκειται επίσης να μειωθούν κατά ένα έκτο.

Σύμφωνα με την Ένωση Αρωγής στους Πολιτικούς Κρατούμενους, περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν φυλακιστεί για πολιτικούς λόγους μετά το πραξικόπημα.

Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ ορκίστηκε πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα έπειτα από μια εκλογική διαδικασία την οποία η διεθνής κοινότητα κατήγγειλε ως ελιγμό για την παράταση της στρατιωτικής κυριαρχίας υπό πολιτικό πρόσχημα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μετά την εκλογή του προχώρησε στην αναστολή κάποιων από τα κατασταλτικά μέτρα που είχε υιοθετήσει η χούντα. Οι κινήσεις αυτές παρουσιάστηκαν ως προσπάθεια συμφιλίωσης, αλλά παρατηρητές εκτιμούν ότι πρόκειται απλώς για διακοσμητικά μέτρα.