Οι αρμενικές αρχές κατά της διαφθοράς έθεσαν σήμερα υπό κράτηση 14 ανθρώπους που σχετίζονται με φιλορωσικό αντιπολιτευόμενο κόμμα με την υποψία εκλογικής δωροδοκίας, ενώ απομένουν λιγότεροι από δύο μήνες από τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα του νότιου Καυκάσου.

Δύο άλλα μέλη του αντιπολιτευόμενου κόμματος, που ονομάζεται «Ισχυρή Αρμενία», συνελήφθησαν χθες και κατηγορούνται ότι παραβίασαν απαγόρευση για φιλανθρωπική δράση στη διάρκεια προεκλογικής περιόδου.

«Σήμερα το πρωί, η Επιτροπή Κατά της Διαφθοράς διενήργησε έρευνες σε διάφορα γραφεία του κόμματος Ισχυρή Αρμενία και 14 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση. Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε πού μεταφέρθηκαν τα πρόσωπα αυτά, κάτω από ποιες συνθήκες και για ποιο λόγο», δήλωσε σήμερα ο Γιούρα Ντιλανιάν, δικηγόρος του κόμματος, σύμφωνα με αρμενικά μέσα ενημέρωσης.

Η Αρμενία αναμένεται να πραγματοποιήσει βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιουνίου, με το κόμμα Ισχυρή Αρμενία να έπεται στις δημοσκοπήσεις μετά το κυβερνών κόμμα Πολιτική Σύμβαση, σύμφωνα με δημοσκόπηση του αμερικανικού International Republican Institute τον Φεβρουάριο.

Το κόμμα Ισχυρή Αρμενία τελεί υπό την ηγεσία του Αρμενορώσου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν, που τώρα δικάζεται με την κατηγορία ότι παροτρύνει δημοσίως τους πολίτες να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Συνελήφθη πέρυσι τον Ιούνιο αφότου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διεξάγει εκστρατεία κατά της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας και δήλωσε ότι θα ενεργήσει «με τον δικό του τρόπο» για να τη σταματήσει. Αρνείται ότι προσπαθεί να ανατρέψει την κυβέρνηση και δηλώνει ότι η υπόθεση σε βάρος του έχει πολιτικά κίνητρα. Δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρο εάν και τα 14 πρόσωπά που συνελήφθησαν σήμερα επρόκειτο να είναι υποψήφιοι στις εκλογές του Ιουνίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.